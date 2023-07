Los motivos de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian después de siete años de matrimonio. La pareja anunciaba la triste noticia este martes a través de un breve comunicado en el que recordaban que "se siguen amando y cuidando mucho", así como que pedían respeto tanto para ellos como para sus familias.

Muchos fans de la colombiana ya suponían que algo iba mal cuando ella celebró su 51 cumpleaños en la costa italiana, acompañada de sus amigos y alejada del actor estadounidense. Ya está confirmada la separación, pero lo que no se sabían eran los motivos que habían llevado a ella... hasta ahora.

La revista People ha publicado en exclusiva lo que ha sucedido de la mano de una fuente cercana a la pareja. Según recogen, llevaban "mucho tiempo pasando por altibajos" y lo disimulaban en sus apariciones públicas: "Estaban peleando o discutiendo, pero luego sonreían cuando otros miraban".

Otro contacto cercano a Joe ha explicado al mismo medio que "eran muy diferentes" tanto en su forma de ser como en sus aficiones y lo único que permitió que duraran tanto tiempo fue la atracción física. "En el día a día, hay muchas otras cosas que deben funcionar. Hubo varias cosas que no funcionaron".

Los dos actores "discutían a menudo sobre cualquier cosa y los dos eran muy tercos". Además, estas fuentes apuntan que la pareja llevaba varios meses rodeada de "una energía muy negativa".

Aún así, los dos se querían mucho y estaban luchando por su relación, aunque como se ha visto no dio resultado: "Estaban tratando de hacer que funcionara. Ellos se aman. Sin embargo, nadie quiere discutir constantemente con su cónyuge. Joe no tiene absolutamente nada malo que decir sobre ella. Sofía es una gran mujer. Simplemente no funcionaban juntos a largo plazo".

La historia de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello se dieron el sí, quiero hace siete años. Un enlace por todo lo alto celebrado en noviembre de 2015 al que acudieron 400 invitados. La ceremonia y el convite tuvieron lugar en un lujoso complejo turísitico de Palm Beach (Florida), con una playa privada y todo tipo de comodidades.

Se habían comprometido meses antes, durante unas vacaciones en Hawai. "Supe rápidamente que podía confiar en ella y ella supo rápidamente que podía confiar en mí. Y ambos somos el tipo de personas que son capaces de poner a la otra persona por delante de nosotros mismos", declaró Manganiello a People en 2020.

Sofía Vergara y Joe Manganiello han luchado mucho por su relación pero se han dado cuenta que no era compatibles y lo más sencillo era separarse.