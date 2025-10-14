Muere el cantante D'Angelo a los 51 años tras su batalla contra el cáncer

D'Angelo ha fallecido a los 51 años como consecuencia de un cáncer de páncreas, según TMZ . Por su parte la familia ha emitido un comunicado con el que confirma la pérdida del artista, que fue considerado como una leyenda de R&B

D'Angelo, considerado por muchos como una de las leyendas del R&b falleció este martes 14 de octubre tras su batalla contra el cáncer. El artista, conocido por temas como Lady o Brown Sugar ha muerto a los 51 años.

La familia ha remitido un comunicado a Variety con la que confirma esta noticia: "La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz para nosotros en esta vida… Tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D'Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D'Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025".

"Nos entristece que solo pueda dejar queridos recuerdos con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja atrás. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, celebrar el don de la canción que ha dejado para el mundo”, expresa el comunicado,

Según detalla TMZ, el artista falleció por cáncer de páncreas. Una información que contrasta con lo que revela PEOPLE, que afirma que "estuvo en cuidados paliativos durante dos semanas, pero había estado en el hospital durante meses". Según TMZ, no se había hecho pública la lucha contra el cáncer del artista que llevaba varios meses en tratamiento.

D'Angelo, un artista que dejó huella

D'Angelo colaboró con artistas como Jay-Z o Snoop Dog. El cantante, que nació un 11 de febrero de 1974 en Virginia, es ganador de cuatro premios Grammy, entre ellos el premio al Mejor Álbum R&B por su disco Voodoo y como Mejor interpretación masculina de R&B con Untitled (How Does It Feel), en la edición 43ª de estos premios.

En sus inicios, el cantante con 18 años formó parte de un grupo de R&B que ganó una competición en el Teatro Apollo de Nueva York. En 1995, D'Angelo apareció en la escena musical con su disco Brown Sugar, donde se hizo popular con canciones como Lady, Cruisin, o Brown Sugar. A lo largo de su trayectoria ha sido considerado uno de los impulsores del Neo Soul.