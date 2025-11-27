La divertida anécdota de Amaia en una noche de fiesta: "Me dijo que si era famosa comprara la entrada"

La espontaneidad de Amaia es lo que nos enamoró de ella desde que se dio a conocer al gran público en Operación Triunfo 2017. La artista, además de por una carrera musical en auge, conquista al público con su naturalidad.

Y con esta personalidad tan fuerte la intérprete de Tengo un pensamiento ha compartido una divertida anécdota que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. Ha sido en el pódcast La Ruina donde la pamplonica ha confesado una de esas noches que le sirvieron como golpe de humildad.

Todo sucedió en Barcelona, cuando la artista había quedado para cenar con su mejor amigo y la cosa se alargó más de lo esperado. La artista decidió entonces entrar en una fiesta LGTBIQ+, pero quiso hacerlo como famosa. "Pensé que como mi público son m*ric*n*s y chicas me iban a reconocer y dejar entrar 100%", ha explicado la cantante.

Amaia ha detallado cómo con mucho orgullo fue a tramitar su entrada a la discoteca: "Entonces fui a la puerta, estaba un poco ciega, y dije: 'Hola, ¿qué tal? Yo no suelo hacer esto pero tú eres m*r*c*on, ¿no?'. Yo soy Amaia". "Me dijo que no, qué vergüenza. Yo nunca hago esto, pero quería salir ahí de fiesta. Me hice muy pequeña y dije que lo sentía y me fui", ha compartido, mostrando su pudor por aquel momento.

"No me dejó entrar. Me dijo: 'Si tan famosa eres tendrás dinero para comprarte la entrada'", ha contado como colofón final. Y ella fue consciente de que el de seguridad tenía razón.