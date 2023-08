La multa millonaria a la que se enfrenta The 1975 por un beso entre Matty Healy y Ross McDonald en un show en Malasia

El 21 de julio de este año 2023, Matty Healy y Ross McDonald, miembros del grupo The 1975, se dieron un beso durante un concierto en la capital de Malasia.

La consecuencia de esta muestra de cariño entre dos hombres en un país muy conservador ha sido una demanda por el valor de 2,7 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas.

La demanda a la que se enfrentan

“Firmaron un contrato vinculante con Future Sound Asia para actuar y la posición de Future Sound Asia, entre otras, es que se incumplió esta obligación contractual”, exponía el abogado de la agencia, David Matthew, en un comunicado para Variety.

“Además, el representante del señor Healy (cantante del grupo) proporcionó categóricamente una garantía por escrito antes del espectáculo de que la presentación en vivo del señor Healy y The 1975 "se adherirá a todas las pautas y regulaciones locales" durante su presentación en Malasia. Desafortunadamente, la garantía fue ignorada”, continuaba alegando.

A partir del beso, el resto de actuaciones se cancelaron inmediatamente imposibilitando que otras bandas pudieran tocar. “Las acciones (de The 1975) han tenido repercusiones en los artistas locales y las pequeñas empresas, quienes confiaron en el festival para obtener oportunidades creativas y su sustento”, terminaba exponiendo el abogado.

La multa de 2,7 millones de dólares presentada por los organizadores se planteó como una compensación a la agencia por "haberse visto obligada" a cancelar el show de tres días que se celebra una vez al año.

El 8 de agosto se lanzó el comunicado y ahora la banda tiene fecha límite para pagar la compensación que les solicita. Hasta el momento ni los miembros ni representantes de la banda han dicho nada al respecto.

Por qué se dieron el beso

Malasia es uno de los muchos países que están en contra de los derechos LGTBIQ+. Durante un concierto en la capital, el cantante de The 1975, Matty Healy, críticó sus políticas homófobas y como forma de protesta le dio un beso al bajista.

“No se que cojones es esto. Ridículo. Jodidamente ridículo decir a las personas que pueden hacer con esto (señalando sus partes) o esto (señalando los labios)”, comenzaba diciendo enfadado en mitad del concierto.

“Si me quieres invitar aquí a dar un concierto os pueden dar por culo”, continuaba diciendo. “Lo siento si eso te ofende, y eres religioso… pero tu gobierno es un montón de jodidos retrasados. Ya no me importa si me empujas, voy a empujar de vuelta . No estoy de humor”, terminaba exponiendo.

El beso de Matty Healy y el batería en Malasia

Acto seguido se acercaba a su compañero bajista y se daban un beso frente a todos.

El grupo ha continuado dando conciertos. Hace unos días celebraban su 10º aniversario y anunciaban un nuevo disco que saldrá el 1 de septiembre.