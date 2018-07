Music Timeline: la historia de la música, según Google

Music Timeline es un proyecto de Google que reúne de forma cronológica a diversos artistas y géneros musicales, con la particularidad que los usuarios pueden ver la popularidad de cada uno de éstos a través de los años.

Gracias a los datos obtenidos a través de su plataforma Google Play Music, se puede ver cómo han evolucionado géneros como el metal, rock, pop, jazz, indie, etc., según las décadas. Una línea de tiempo sobre la que aparecen los trabajos discográficos más relevantes de cada momento.

Las críticas no se han hecho esperar. Music Timeline basa la infografía en la tienda de música digital Google Play, con lo que los datos que recoge son las preferencias antiguas de los consumidores actuales, y no el consumo de dicha música desde los años 50. Además, la información sesgada no incluye datos de otros portales de música relevantes como Spotify, iTunes o Deezer, por lo que desconocemos hasta qué punto tan entretenido invento es representativo de la historia de la música.

Aún así, te invitamos a que desplaces tu ratón por la historia de la música y te dejes llevar clicando aquí