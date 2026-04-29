Naiara pone fecha a LA ESPAÑOLA, su álbum debut que supone un viaje a las raíces

Naiara asistiendo a la premier de 'La Guitarra Flamenca De Yerai Cortés' | Pablo Cuadra / Getty Images

Después del lanzamiento de singles como Tines que Saber y Obsesión, Naiara ha anunciado su esperado álbum debut, La Española.

En este nuevo proyecto, la zaragozana incluirá su recién estrenado Celos, en el cual hizo un homenaje a la mítica canción de Las GrecasTe estoy amando locamente.

En esta misma línea se encuentran el resto de canciones del disco, que verá finalmente la luz el 22 de mayo.

¿Qué se sabe de 'LA ESPAÑOLA'?

Según lo que ha revelado Naiara, este nuevo disco no solo estará lleno de colaboraciones con mujeres, sino que homenajeará a artistas como Rocío Jurado o María Jiménez.

De esta forma, podemos afirmar que LA ESPAÑOLA pondrá el foco de atención en nuestras raíces, dando un toque contemporáneo a la tradición.

'Celos', su primer adelanto

En Celos ya pudimos ver la esencia del propio disco con una fusión de pop, flamenco y electrónica que abren las puertas a una propuesta musical que se aleja de la norma.

A nivel visual, la sencillez y elegancia parecen primar en su proyecto, haciendo uso de imágenes potentes, pero reduciendo los colores a un estilo minimalista en el que destacan el negro, el blanco, el marrón y el rojo.