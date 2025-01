Naiara estrena 'Mala Influencia', su canción para la banda sonora de la película homónima

Naiara arranca 2025 con un montón de proyectos encima de la mesa. Al estreno de su esperadísimo disco debut, que todavía no tiene fecha, se une su participación en la película Mala Influencia para poner voz a la canción principal, que lleva el mismo título.

"Me pareció increíble la idea, era salir de mi zona de confort hacia algo que no había hecho nunca", explicaba hace solo unos días a su paso por Cuerpos especiales, donde añadió que había sido una experiencia muy enriquecedora: "Estoy en un momento de mi vida muy creativo y me inspiró para probar cosas diferentes".

El film, que se estrena el próximo 24 de enero en cines, cuenta la historia de Reese Russell, una joven que empieza a enamorarse de su guardaespaldas, Eros Douglas, un joven criminal al que su padre ha contratado para protegerla de las amenazas anónimas que recibe. "Aunque pertenecen a mundos distintos, cuando están juntos siente una química especial", reza la sinopsis.

Aunque no haya marcado en el calendario la fecha de estreno de su primer disco, la zaragozana ha dejado claro que está poniendo toda su esencia en él. "Lo que estoy escribiendo en el disco son cosas de verdad, que me han pasado", decía en su charla con Lalachus y Nacho García, donde también deslizó que dentro de poco "habrá noticias" sobre una posible actuación con Natos para cantar juntos su colaboración 'Veneno', que acaban de estrenar.