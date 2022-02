Naomi Campbell posa por primera vez con su hija de nueve meses: "No es adoptada"

NO DESVELA SU NOMBRE

Presentar al mundo a tus vástagos a través de la portada de una de los editoriales de moda más prestigiosos del mundo no puede hacerlo cualquiera.

La supermodelo Naomi Campbell es de las pocas que tiene este poder al alcance de su mano y así lo ha aprovechado para, de paso, aclarar que su hija en biológica.

"No es adoptada, es mi hija", dice la maniquí de los 90 en el interior del número de marzo de la edición británica de Vogue, que lleva en portada el espectacular posado de Cambell con su bebé de nueve meses. "Siempre supe que un día tendría una hija", añade a la periodista Sarah Harris sin querer desvelar el nombre de su retoño.

Fue el pasado 18 de mayo cuando Naomi Campbell sorprendía a todos sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram que había sido madre por primera vez.

Solo su entorno más cercano conocía sus deseos de convertirse en madre, así que la noticia pilló a sus seguidores por sorpresa. Una de las modelos más cotizadas de los 90 se lanzaba a una nueva faceta, la de la maternidad, algo por lo que se sentía bendecida a sus 51 años.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", escribió en una publicación que a día de hoy ha eliminado.