Nicki Nicole: cuánto mide, quién es su novio y futuro marido y cómo terminó de fiesta con Broncano

Nicki Nicole tiene solo 21 años y ya es todo un fenómeno musical. La trapera argentina, que arrancó su carrera en 2019, tiene dos discos en el mercado: Recuerdos (2019) y Parte de mí (2021).

Su historia musical es muy reciente. Saltó a la fama hace dos años cuando lanzó su primer tema, Wapo traketero, que acumula más de 100 millones de reproducciones en YouTube y que la coló en la lista Argentina Hot 100 de Billboard.

"Wapo se refiere a guapo, chulo, que está bueno (se ríe). Y traketero es un dealer, el que vende droga. Sería algo así como hablar de alguien que es lindo pero no deja de ser un delincuente. De todos modos, recién ahora le estoy prestando más atención a la letra. En realidad, todo pasaba por la adrenalina de sacar mi primer tema de una buena vez y esperar la reacción de la gente", contó sobre esta primera canción que la catapultó a la fama, hasta el punto de protagonizar el pasado octubre un Tiny Desk Concert y a firmar colaboraciones con artistas como Camilo, Christina Aguilera y más recientemente Rauw Alejandro.

Por si todo esto fuera en abril se convirtió en el primer artista argentino en actuar en el programa de Jimmy Fallon. "Cuando me dijeron lo de Jimmy Fallon, dije: '¿Cómo lo consiguieron?' Es como que nunca puedo tener ese mérito", dijo sobre esto en una entrevista reciente con El Mundo, en la que aseguró que tiene el ego muy bajo. "Lucho mucho para que al menos se mantenga normal. Siempre me tiro abajo sola", dijo la joven que en muy poco tiempo ha pasado de rapear en la calle con sus amigos a salir en las televisiones de todo el mundo.

Cómo empezó su relación con Trueno, su novio y su futuro marido

Otra de las colaboraciones más famosas de Nicki Nicole la firma con Trueno y Bizarrap. En julio de 2020 lanzaron Mamichula, nombre con el que algunos conocen a la argentina.

Poco antes había empezado la relación de Nicki Nicole y Trueno. El 18 de mayo celebran su aniversario de novios, como contó Trueno al publicar una foto de los dos en Instagram.

"Hoy se cumple un año desde que la vida me presento una compañera de oro. Que me acompaña en mis logros y mis penas. La gente que no te conoce no sabe ni el 1% de la mujer que sos, y de lo que te amo, siempre voy a estar ahí cuidándote como lo que más me importa. Agradezco tenerte a mi lado, te amo @nicki.nicole 🤍", le escribió.

Un mes más tarde llegó la sorpresa. Durante una transmisión en directo de Twich con Ibai Llanos, Nicki Nicole anunció su compromiso de boda con Trueno.

En un momento de la entrevista le preguntaron si se veía casada y no dudó en responder: “De hecho sí, ya tengo el anillo”.

El compromiso lo sellaron tres meses después de empezar su relación. En el verano de 2020 fue la atropellada pedida de mano. Fue en la terraza de la casa de Trueno en el barrio de La Boca (Buenos Aires).

"Él quería hacerlo en su terraza para que se vean los dos puentes, a mí me daba un poco de miedo la altura así que no podía. Él me pedía que me pare, me decía 'necesito que te pares", contó sobre la pedida de mano, y la petición de Trueno que ella ignoró. “Cagué el momento bonito”.

"No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso supergrande. Somos muy chicos. (Pero) él me dijo (que era) en serio. Nuestro amor es superintenso”, dijo sus edades. La artista tiene 21 años y Trueno tiene 20.

La fecha de la boda no la hay todavía, de hecho puede que no se casen nunca. Fue ella quien lo dijo al hablar sobre el significado de su anillo.: "Es un compromiso, es algo más serio que el noviazgo pero no sé si llega a casamiento”.

El enfrentamiento de Trueno y Khea, el ex de Nicki Nicole

Antes de su relación con Trueno, Nicki Nicole fue novia de otro de los artistas urbanos del momento, el también argentina Khea.

Cuando Nicki se unió a Trueno para Mamichula y después de anunciar que estaban juntos, muchos se fijaron en una frase en concreto de la canción que canta Trueno: "Porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe". Las miradas, evidentemente, fueron a parar en Khea.

Para calentar más el ambiente, el rapero argentino lanzó poco después Ayer me llamó mi ex, un tema con el que los seguidores de los tres artistas pensaban que respondía directamente a la nueva pareja y a su "ataque" en Mamichula: "Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir con él lo que sentía conmigo".

Todo es quedó ahí y Nicki y Trueno sigue con su relación, mientras Khea continúa acumulando éxitos musicales.

¿Cuánto mide Nicki Nicole?

Nicki Nicole es una artista grande que viene en frasco pequeño. Porque la artista argentina llama la atención por su escasa estatura. Según publicó el pasado verano Vogue México, Nicki Nicole mide 1,42.

La otra pregunta inevitable tiene que ver con su nombre: ¿se llama así? La respuesta es no. El verdadero nombre de Nicki Nicole es Nicole Denise Cucco.

A él hace alusión en su tema No Toque Mi Naik, en el que dicen hace un juego de palabras y hace evolucionar su nombre: Nicole, Nicki, Nike, Naik. Así, al decir Todos quieren montarse en la de Naik hace referencia a sí misma y a cómo marca tendencia.

La noche de fiesta de Nicki Nicole y David Broncano

La otra pregunta que hace nos hicimos sobre Nicki Nicole tiene a David Broncaco como protagonista. La cantante y el presentador sorprendieron en junio al publicar una foto juntos de fiesta en Madrid. ¿Qué fue lo que pasó?

Ellos mismos contaron la historia de la foto en La Resistencia.

La argentina salió de fiesta con Aitana y Ester Expósito, ambas se conocen a través de Miguel Bernardeau y porque son embajadoras de Yves Saint Laurent. Al llegar a un bar se encontraron con David Broncano, con quien tienen muy buen rollo. El presentador ha entrevistado a las dos y tiene nexos con ambas. De Expósito fue vecino, y con Aitana se comprometió a ir un día a hacer escalada.

De ese buen rollo nace el selfi que compartieron en redes y que se hizo viral en su momento. Fue pura coincidencia y, por lo que se ve, Broncano no fue muy hablador. "Eras tan callado que pensé que eras parte de la pared", le dijo la cantante al contar la historia en el programa.