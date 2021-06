¡Nicki Nicole y Trueno se casan! Así fue la "accidentada" pedida de mano

Nicki Nicole y Trueno son dos de los artistas urbanos del momento. Su canción Mamichula, producida por Bizarrap con Taiu y Tatool se colocó rápidamente en el número 1 en las listas de países como Argentina o España, donde han alcanzado doble disco de platino.

La pareja lleva saliendo hace algo mas de un año y no dudan en mostrar su amor públicamente en redes sociales, por lo que no era extraño que Ibai Llanos le hiciese alguna referencia durante su directo para Twitch, en el que participó la joven de 20 años.

"¿Crees que te puedes casar dentro de poco? No, ¿no?", le preguntó el streamer bilbaíno esperando una negativa por parte de la artista.

"Ya me pidieron, tengo el anillo", empezó explicando Nicki ante el asombro de los presentes. "Fue muy inesperado, además. Él había hecho todo un plan, fuimos a la Boca, de donde es él. Y él quería hacer algo en su terraza, donde se ven los dos puentes y yo le tengo miedo a las alturas, entonces yo estaba así, diciéndole 'no me quiero parar", ha continuado haciendo el gesto de estar agachada.

Bromas a parte en el directo, Nicki ha contado que frente a la negativa de ponerse de pie por miedo a las alturas, Trueno le pidió matrimonio sentados: Tenía miedo por la altura y él no se podía agachar para pedirme. Hasta que me lo pidió sentados. Es que no sabía que iba a hacer. Fue súper lindo la verdad. Me emocioné y no lo podía creer porque literal fue a los tres meses que estábamos saliendo".

Después de explicar esta "accidentada" pedida de mano, Nicki les aseguró a los streamers que está muy ilusionada con haber dado este paso: "Nuestro amor es super intenso, nunca experimenté algo así".

Sobre la boda, explica que la fiesta se hará antes que formalizar los papeles: "Tengo la idea, no sé si tan pronto pero ya con saber que nos queremos y nos acompañamos, nos une más lo que sentimos como personas que un anillo. Creo que para hacer los papeles falta bastante pero la fiesta la podemos hacer".

Trueno, campeón de las batallas de freestyle con tan sólo 19 años

Mateo Palacios, más conocido como Trueno, es un joven argentino de 19 años que se ha dado a conocer mundialmente gracias a su colaboración con Bizarrap, BZRP Freestyle Sessions #6, y por la ya mencionada Mamichula con Nicki Nicole.

Pero su carrera empezó mucho antes, participando en batallas de freestyle desde los 14 años, tanto nacionales como internacionales. 2019 fue su año dorado ya que los éxitos de sus grabaciones BZRP Freestyle Sessions #6 y BZRP Music Sessions #16 y la victoria en los torneos FMS Argentina y la edición argentina de la Batalla de Gallos de Red Bull hicieron que se con solidará como el artista revelación de la música urbana argentina.

En 2020 anunció que se retiraba de las batallas para centrarse en su carrera musical y el 23 de abril de 2021 lanzó su álbum debut Atrevido.

Nicki Nicole: ¿el motivo del 'beef' entre Trueno y Khea?

Antes de anunciar su relación con Trueno, Nicki Nicole mantenía un noviazgo con otro de los artistas urbanos del momento, el también argentino Khea —que acaba de lanzar Culo, junto a Lola Indigo—.

Cuando Nicki se unió a Trueno para Mamichula, y anunciar que estaban juntos tras el lanzamiento del tema, muchos se fijaron en una frase en concreto de la canción que canta Trueno: "Porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe"; por lo que todas las miradas de centraron en Khea.

Y por si fuera poca la expectación, el rapero argentino lanzó Ayer me llamó mi ex, un tema con el que los seguidores de los tres artistas pensaban que respondía directamente a la nueva pareja ya su "ataque" en Mamichula: "Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir con él lo que sentía conmigo".

Finalmente, parece que las aguas han vuelto a su cauce y Nicki y Trueno disfrutan de su amor mientras Khea continúa acumulando éxitos mientras no interfieren unos en la vida de otros.