Nicki Nicole retrasa un concierto en Buenos Aires por la huelga general: "Es un día muy importante"

Las centrales obreras de Argentina convocaron una huelga general para este jueves 19 de febrero con un objetivo: mostrar su rechazo al proyecto de reforma laboral del Gobierno de Javier Milei. Este mismo día, Nicki Nicole tenía un concierto sinfónico programado en el Teatro Colón de Buenos Aires, el cual ha querido retrasar.

La cantante de blackout o Formentera ha querido respetar el derecho de los trabajadores a unirse a la huelga retrasando su espectáculo un día: será el viernes 20 de febrero. "Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda generar, y agradecemos la comprensión del público", dice el comunicado, publicado con casi 24 horas de antelación. Quienes no puedan asistir, recibirán la devolución del dinero.

"¡Todo debido al paro general en contra de la reforma laboral!", ha comentado la propia cantante. "Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el [Teatro] Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarlo. Pero es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este".

"Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre", ha añadido Nicki Nicole, quien ha desvelado que "los trabajadores del Teatro Colón también se adhieren" a la huelga general. "Por lo tanto, además de que no hay medios de transporte, mañana no hay gente trabajando en el teatro".

En redes sociales, los comentarios son diversos. Algunos usuarios de X celebran que la artista se pronuncie ante acontecimientos de este tipo, mientras otros fans critican la decisión porque tenían el viaje pagado y ahora no podrán asistir al concierto.

El pasado 13 de febrero, Nicki Nicole desveló que el concierto podría verse en streaming: "Quiero contarles que el show sinfónico en el Teatro Colón se va a transmitir en vivo en mi canal de YouTube para que todos puedan verlo desde donde sea", escribió en redes sociales.