Nicki Nicole se emociona al cantar 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli en un concierto

Nicki Nicole se ha convertido en una de las voces más reconocidas dentro del entorno de la música urbana, pero parece que sus intereses no se concentran solo en este género, sino que pretende hacerse un hueco dentro de la música sinfónica.

Este 18 de noviembre la artista argentina ha sorprendido al aparecer sobre el escenario del Teatro Colón junto a Andrea Bocelli para interpretar una versión en español de su mítico Vivo per lei. Ambos mostraron una conexión muy fuerte sobre el escenario, agarrándose de las manos y abrazándose tras la actuación.

El hecho de que el tenor italiano haya pensado en Nicki Nicole para acompañarle supone un reconocimiento de la carrera de Nicki Nicole y de su capacidad para trascender los géneros y abrirse camino hacia una nueva audiencia. “Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, expresó el Maestro de la música clásica.

La audiencia pudo ver a la artista visiblemente emocionada durante la actuación, un evento que ha captado una gran atención global y que proyecta su carrera profesional hacia un nuevo horizonte. Ya pudimos ver en septiembre de 2025 a Karol G versionar este mismo tema junto a Andrea Bocelli en el Vaticano durante el evento Grace For The World, pero el caso de Nicki Nicole es bastante diferente.

La argentina ya había realizado un concierto sinfónico delante de más de 250.000 personas en el Monumento de la Bandera, en Rosario, y planea realizar otro más el 19 de febrero en el Teatro Colón, uno de los más prestigiosos del mundo.

Su próximo concierto sinfónico

Su show en el Teatro Colón contará con la participación de más de 70 músicos, bajo la dirección de Nico Sorín, en una reinterpretación de todos sus temas desde una nueva perspectiva más clásica. De esta forma, Nicki Nicole marcará un hito en su carrera y dentro de la música urbana, siendo la primera artista de su generación, dentro del ámbito urbano, en actuar en este teatro. Desde luego, será un momento único dentro de su carrera, una noche para el recuerdo que marca el recorrido de una artista que no para de redefinir la música argentina contemporánea.

Las entradas para el concierto TEATRO COLÓN SINFÓNICO NICKI NICOLE SANTANDER VISA se encuentran ya disponibles en preventa a través de la app Santander o Modo y a través de EnigmaTickets.com, previo registro. La venta general estará disponible también a partir de hoy, 19 de noviembre, a las 16hs a través de Modo o Mercado Pago.

Los momentos clave de su carrera

A sus 25 años, cuenta con 16 millones de oyentes mensuales en plataformas y ha actuado en escenarios y festivales haciendo sold-outs a lo largo de 13 ciudades europeas y Marruecos en 2023. Además, arrasó con nueve shows en el Movistar Arena de Buenos Aires en ese mismo año, actuando ante 500.000 personas.

A finales de 2024, su álbum NAIKI superó los 50 millones de streams en plataformas digitales y contó con colaboraciones con artistas como Duki y Khea. Recientemente, fue nominada por primera vez a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por NAIKI y a Best Música Urbana Album en los Premios GRAMMY por el mismo álbum.