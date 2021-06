El caso de la desaparición de las hermanas Olivia y Anna tras ser secuestradas por su padre, Tomás Gimeno, está avivando la discusión sobre la violencia machista y la violencia vicaria como consecuencia de ésta.

Son muchos los que han querido dar su opinión en redes sociales como fue el caso del torero Cayetano Rivera: "Que un hombre mate a unos niños no es violencia machista, es ser un asesino hijo de la gran puta! Y si es mujer no es violencia feminista, es ser una asesina hija de la gran puta! Y a ambos les deseo la muerte!"

Un mensaje que, pese a que recibido apoyo por parte de algunos usuarios, muchos otros le han recriminado al torero utilizar de forma inadecuada el término "feminismo" como antónimo de "machismo".

Sara Sálamo ha sido una de estas personas, que no ha dudado en citar el tuit de Rivera para responderle públicamente a través de Twitter: "Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos. Suelen ser los mismos que “desean la muerte” y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos. Así, no avanzaremos".

Además, la actriz ha escrito un segundo tuit haciendo referencia al torero y al usar la expresión "hijx de puta" como insulto: “Hijo de puta”. “Hija de puta”. Usar a una mujer para insultar a alguien. Pero que no… ¡que no hay machismo!"

Sara Sálamo y la lucha contra el machismo

Sara Sálamo utiliza activamente las redes sociales para dar su opinión sobre temas de lo más diversos. Recientemente la intérprete explicaba en una entrevista para el Huffpost que estaba harta de que los medios se refiriesen a ella como "la novia de Isco": "Es absurdo porque en las entrevistas me empujan para que denuncie el machismo que sufro y luego la mayoría de preguntas van destinadas a mi pareja o a los problemas que me causa estar con mi pareja, pero no me preguntan por mi último proyecto profesional o en lo que estoy trabajando como actriz".

Además, la joven de 29 años aprovechó para apoyar a Candela Peña, que ha denunciado en varias ocasiones las amenazas de muerte contra su hijo que está recibiendo a través de redes sociales. Sálamo confesó que ella también había recibido este tipo de amenazas: "Me mandaban selfies con armas y diciendo 'te vamos a ir a matar".