Lola índigo se desnuda en 'Pesadillas', su nuevo single de terror

Por fin ha llegado el primer single del próximo proyecto de Lola Índigo: la artista acaba de estrenar Pesadillas, el primer single de Nave Dragón.

La cantante define así el estilo de su nuevo disco, y parece que vuelve al pop, pero esta vez con mucho toque electrónico. A muchos les ha recordado a Akelarre.

El ritmo de esta nueva canción recuerda al de BAM BAM de Sister Nancy. Este concepto, sin embargo, es mucho más acelerado y electrónico.

La cantante relata en Pesadillas cómo se vive una ruptura dolorosa. Recrea así un videoclip al puro estilo de película de terror.

Lo que más llama la atención es que tanto al comienzo como al final del videoclip Lola Índigo se muestra completamente desnuda. A ello lo acompañan las coreografías ya características de la intérprete de 1000Cosas e imágenes oscuras simulando posesiones y rituales a través de elementos como la sangre, huesos y calaveras.

Letra de 'Pesadillas'

Tú te fuiste y me has dejado

llenita de cicatrices

En cambio yo cuando me acerco a ti

Hago que la piel se te erice,

te toco

fui la prota de tu cuento

Y lo dejaste roto

Nadie como tú en mi cama

En tu cuerpo floto

Nadie como tú y yo

Te amaba y tú ya no

No sé qué cambió, qué te pasó

Soñaba comprarte una mansión

Te quería bebé, tú ya a mí no oh oh oh oh oh

¿Para qué voy a ir a buscarte

si todavía no pude olvidarte?

Si nuestra historia fue una película

me haría llorar

Ya no tengo más que darte

Tengo las manos vacías de soñarte

Tengo pesadillas de que tú algún día

me vas a olvidar

Y si hay otra adelante, se le pasa y se adelanta

Cuando entro en la sala, rápido se las espanta

Si tú me dices ven, ven, ven

Yo te digo voy, voy, voy

Se me olvida el orgullo, se me olvida quién soy

Se me nota

tengo el rímel corrío

porque me has dejado rota

En el baño, en la fiesta

llorando mi derrota ah ah ah

¿Para qué voy a ir a buscarte

si todavía no conseguí olvidarte?

Si nuestra historia fue una película

me haría llorar

Ya no tengo más que darte

Tengo las manos vacías de soñarte

Tengo pesadillas de que tú algún día

me vas a olvidar

Yo te puedo soñar

en un lienzo pintar

Que si no te veo loca

yo sé que me voy a quedar

No te puedo llamar

si me vas a colgar

Y mi corazón lo has roto,

se ha caído podrido

en un velorio,

en un sanatorio,

camisa de fuerza

medicada y atrapada en esta mierda,

en este agobio,

siento el odio,

solo quiero que me creas porque de verdad

que no me quiero morir

sin poderlo alcanzar

sentiré el éxtasis

que me haga volar

No me quiero morir

sin poderte explicar

que con nadie sentí,

tú me pones a volar

¿Para qué voy a ir a buscarte

si todavía no conseguí olvidarte?

Si nuestra historia fue una película

me haría llorar

Ya no tengo más que darte

Tengo las manos vacías de soñarte

Tengo pesadillas de que tú algún día

me vas a olvidar