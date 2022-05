Ed Sheeran vuelve a ser padre: anuncia por sorpresa el nacimiento de su segunda hija

Te interesa Ed Sheeran actuará en la celebración de los 70 años de reinado de Isabel II

¡Enhorabuena! Ed Sheeran y Cherry Seaborn ya han ampliado su familia con una segunda hija. Después del nacimiento de su primogenita, Lyra Antarctica, ahora la pareja ha anunciado por sorpresa a través de Instagram que han vuelto a ser padres de nuevo.

"Queremos que sepáis que hemos tenido otra preciosa hija. Estamos los dos enamorados de ellas y tocando el cielo por ser una familia de cuatro", se ha emocionado el artista de 'Shape of you' en redes.

De hecho, se trata de una publicación similar a la que compartió en 2020 cuando nació su primera hija, Lyra Antarctica. En esta también se veían unos patucos de la pequeña de la familia.

La pareja Sheeran-Seaborn

Ed y Cherry fueron novios en el instituto y el amor volvió a surgir cuando se reencontraron años después. La pareja se casó en secreto en enero de 2019 y lo desvelaron en el vídeo de 'Put it all on me'.

Precisamente este fue el último lanzamiento de Ed Sheeran, en diciembre de 2019. Días después, el artista británico anunciaba que se retiraba temporalmente de la música y de las redes sociales "para poder viajar y vivir nuevas experiencias que le permitan volver a componer canciones".