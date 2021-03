"Quería ser un niño": Elliot Page, primer hombre trans que protagoniza la revista Time

"Ahora soy plenamente yo" (I'm fully who I am). Con esta declaración, Elliot Page se convierte en el primer actor trans que protagoniza la portada de la revista Time.

El próximo viernes sale a la venta la última edición de la revista Time, que por primera vez lleva en su portada a un hombre transgénero. Laverne Cox fue portada de la revista en 2014, convirtiéndose en la primera mujer transgénero en conseguirlo. Este miércoles se han conocido tanto la imagen de la portada como algunos detalles de la entrevista, donde el actor habla de lo mucho que le ha costado reconocerse a sí mismo.

"Ahora soy plenamente yo"

Fue el pasado mes de diciembre cuando el intérprete, conocido por su papel la oscarizada Juno (2007), desveló al mundo entero que desde hacía tiempo no se reconocía con el género con el que había nacido. Una revelación que sorprendió a muchos y que ahora reivindica a través de la revista Time, dónde ha contado lo duro que fue aceptarse tal y como era. "Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo", asegura sobre esa época después de su papel en Juno en la que interpretaba personajes femeninos. "Nunca me reconocí", añade.

Page, de 34 años, ha explicado a la revista que era consciente de los comentarios que podría recibir después de identificarse como hombre transgénero. Sabía que recibiría "mucho apoyo y amor, pero también una gran cantidad de odio y transfobia". Además, Page se sincera sobre la dualidad de emociones que siente ahora mismo: "Este sentimiento de verdadera emoción y profunda gratitud por haber llegado a este punto de mi vida se mezcla con mucho miedo y ansiedad".

"Las personas trans son muy reales"

El intérprete es consciente del debate que se ha creado, sobre todo en Estados Unidos y a raíz de sus declaraciones, sobre la identidad transgénero. "Personas extremadamente influyentes están difundiendo estos mitos y una retórica dañina; todos los días ves que se debate nuestra existencia... Las personas transgénero son muy reales", señala.

Page asegura que llegó a plantearse abandonar el mundo del cine tras el éxito de X-Men: La batalla final y El Origen. El joven reconoce que no sabía "cómo explicarle a la gente que aunque yo era actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me haría sentir muy mal, como disfrazado". Todo esto le generó depresión, estrés y ataques de pánico. "Finalmente pude aceptar ser transgénero y permitirme convertirme por completo en quién soy", señala.

"Quería ser un niño"

Su lucha por reconocerse a sí mismo viene desde la infancia. Sus primeros deseos de convertirse en un niño se despertaron a los nueve años, cuando su madre le dejó cortarse el pelo. "Quería ser un niño y me sentía como un niño", revela.

La cirugía ha transformado su vida

Page ha hablado de su decisión de someterse a una cirugía superior, una reasignación de la que todavía se estaba recuperando cuando lanzó su comunicado en diciembre. "Ha transformado completamente mi vida", asegura.

Además, Page reconoce que reconocerse como persona trans fue algo egoísta pero que necesitaba hacer por sí mismo. "Mi salida del armario fue un acto egoísta en cierta manera para mí, ahora puedo sentir quién soy", declara.

Su matrimonio homosexual, un punto de inflexión

Page se declaró abiertamente homosexual por primera vez en el año 2014. Cuatro años después, en 2018, se casaba con la bailarina Emma Porter, de la que se divorció en enero de 2021. A pesar de que su matrimonio no funcionase, la expareja ha mostrado siempre un apoyo mutuo por encima de las circunstancias: "Nos tenemos el mayor respeto y seguimos siendo amigos cercanos", dijo Page en enero de este año.

Ellen Page y Emma Portner / Instagram

"Estoy tan orgullosa de Elliot. La gente trans, queer y no binaria son un regalo para este mundo", escribió Emma en sus redes sociales el pasado mes de diciembre, cuando Page se declaró abiertamente transgénero por primera vez.