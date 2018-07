Sam Smith, One Direction, Lorde , Pharrell Williams y muchos más reunidos para estrenar el nuevo canal 'BBC Music'

La BBC estrena su nuevo canal de música BBC Music y lo hace con la compañía de 27 artistas internacionales que interpretan una nueva versión de God Only Knows junto a la Orquesta de la BBC . En esta versión podemos disfutar de artistas como Sam Smith, Kylie Minogue, One Direction, Lorde, Pharrell Williams y muchos más.

Los artistas de los que podemos disfrutar en esta versión son One Direction, Elton John, Pharrell Williams, Chris Martin, Kylie Minogue, Stevie Wonder, Lorde, Emeli Sandé, Martin James Barlett, Danielle de Niese, Chrissie Hynde, Brian Wilson, Florence Welch, Jamie Cullum, Brian May, Paloma Faith, Jake Bugg, Alison Balsom, Nicola Benedetti, Baaba Maal, Eliza Carthy, Jaz Dhami y artistas de la BBC como Zane Lowe, Katie Derham, Lauren Laverne, Jools Holland y Gareth Malone.

El rodaje del videoclip se hizo en el Teatro Alezandra Palace, de la ciudad de Londres, donde la cadena británica realizó su primera emisión hace poco más de 90 años.

Todo el dinero que recaude esta versión será destinado a la fundación en ayuda de niños necesitados BBC Children In Need.