Nuevo disco, infancia, salud mental, amor y Kylie Jenner: la entrevista más reveladora de Rosalía

Aunque algo titubeante, Rosalía ha sabido capear su entrevista en Alofoke Radio Show como una profesional. La cantante, que se encuentra estos días en República Dominicana trabajando en su nuevo disco, ha despejado muchas incógnitas sobre su nueva música, pero no solo eso. También ha explicado cómo fue su infancia, qué siente cuando se enamora y pone en valor la salud mental por encima del dinero o las apariencias.

El nuevo disco: "El tracklist no está terminado"

Fue en 2018 cuando El Mal Querer irrumpía en el panorama musical para ponerlo todo patas arriba. La catalana se presentaba como un adalid millenial del flamenco que traía aire fresco a un género muy purista. Así, aunque en estos tres años la artista ha trabajado en grandes éxitos -la mayoría colaboraciones-, sus seguidores reclaman un nuevo disco.

No ha desvelado grandes detalles sobre el concepto de este nuevo trabajo, pero sí admite que debe tener sentido. "Hace ya tres años del El Mal Querer. El mismo tiempo que llevo trabajando en el nuevo álbum. Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling. Quiero que tenga un sentido, un objetivo y que parta del propósito de que se sienta bonito y real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca, aunque el tracklist todavía no está terminado", comenzaba explicando.

"Lo que hemos hecho con Tokischa lo hicimos en una tarde. Hay canciones que tienen sentido y otras que no. Mi madre me preguntaba por mi nuevo disco, pero hay álbumes que se hacen en un par de meses y otros que se tardan dos, tres o cuatro años", explicó.

Cómo es Rosalía enamorada

Aunque un poco tímida, la catalana ha reconocido que tarda casi el mismo tiempo en enamorarse que en desencantarse.

"Para enamorarme a mí no es muy difícil, pero para no desenamorarme yo en menos de unas semanas, ahí está el reto", decía la cantante antes de reconocer que cuando se enamora le gusta ser detallista. "Soy observadora. Si a mi pareja le gusta el Snapple, cuando voy al super le compro Snapple, y así cuando viene a casa lo tiene", explicaba la cantante, ejemplificando la situación con una marca de refrescos estadounidenses.

Qué piensa de que la denominen como "latina"

Uno de los temas que más polémica genera es la denominación de Rosalía como "latina" habiendo nacido en Barcelona. Aunque el término correcto sería hispana, la Academia de los Grammy incluye a artistas nacidos en España en la categoría de "latinos", algo por lo que se ha criticado en numerosas ocasiones a la cantante.

"A día de hoy su significado para la academia es distinto a lo que significa para la gente, que es ser de latinoamérica. Cuando me dicen eso me incomoda, porque para la gente significa otra cosa, siendo yo de Barcelona".

Infancia y primeras clases de guitarra: "Me gustaba un chico"

La cantante ha recordado cómo nació su interés por la música. En su familia nadie se dedicaba a esta disciplina, pero desde bien pequeña Rosalía tuvo claro que el ritmo corría por sus venas.

"Recuerdo que tendría unos nueve años y en casa ya me gustaba cantar y bailar. Ahí fue cuando me di cuenta de que podía comunicarme a través de la música. Sobre los 10 yo ya decía que quería ir a clase de canto. De hecho, me gustaba un chico que tocaba la guitarra y le dije a mi madre: ¿por qué no me apuntas a clases de guitarra? Yo tenía la ilusión de enamorarlo. Al final no pasó nada, pero al menos aprendí a tocarla. Nadie de mi familia sabe nada sobre música ni está metida en la industria".

La artista de define a sí misma como una persona cercana, una virtud innata que aprendió durante su infancia en la naturaleza.

"Siempre soy muy abierta e intento que la gente de mi alrededor se sienta bien, aunque no los conozca de nada. Soy una persona muy cercana. Tuve una niñez de estar mucho con la familia y estar rodeada de naturaleza. Me acuerdo mucho de estar todo el día corriendo por el bosque, de ir en moto con mi padre... Siempre me han gustado mucho, de hecho, de pequeña tenía una Scooter".

Salud mental: "Me relajo yendo al cine o cocinando"

La presión a la que la cantante ha estado sometida desde que se convirtió en una estrella global ha obligado a la cantante a poner sus prioridades en orden, y su salud mental está en primer lugar. Se siente agradecida por poder dedicarse a lo que le gusta pero también procura disfrutar de los placeres más sencillos.

"Al final, para mí el hecho de ser artista es algo que me permite crecer y ser más libre. ¿Qué hay más bonito que aprender de otros lugares y personas? Además, me entreno cada día, y ya por salud mental. No sé tomármelo más chill. Siempre pido mucho de mí, pero como me siento bien agradecida de dónde estoy, pienso que tengo que seguir así. Yo me relajo yendo al cine, cocinando... cada uno es diferente, pero a mí me sirve esto".

Su relación con Kylie Jenner

Su amistad con una de las celebrities más conocidas del planeta ha generado multitud de portadas. Más allá de un interés comercial o profesional, la relación de Rosalía y la pequeña Jenner surgió de una manera muy natural.

"Kylie y yo nos conocimos porque yo conocía Kendall. Y desde entonces nos llevamos muy bien y nos lo pasamos bien juntas. Ella es una mujer inteligente y tiene mucho sentido del humor. Es muy especial, de verdad. De ella he aprendido la determinación y la seguridad que tiene en sí misma. Tiene mucha presencia, es una mujer que transmite fortaleza cuando habla".