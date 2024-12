El gran año de Taylor Swift confirmado con sus astronómicas cifras: 5 millones de entradas vendidas, 2.000 millones de dólares recaudados y varios terremotos

Sin duda, Taylor Swift ha sido la artista de 2024 en el mundo. Desde que comenzó su gran gira, The Eras Tour, la cantante ha dado la vuelta al mundo con su show, ha dado 149 conciertos en 21 meses con lleno absoluto de los recintos más importantes, ha copado miles de titulares y su presencia se ha convertido en un fenómeno allá por donde ha pasado.

El pasado domingo 8 de diciembre, la americana puso punto y final a su gira en Vancouver (Canadá) confirmando unas cifras de récord que ponen el listón demasiado alto para los artistas que lleguen después.

Más de 2.000 millones de dólares de facturación

Solo un día después del último concierto, Taylor Swift Touring —la empresa productora de la gira— confirmó a The New York Times que la gira recaudó un total de 2.077.618.725 dólares —1.980.098.856 de euros—, 14 millones por concierto, con la venta de entradas.

Solo unos meses antes, en agosto de 2024, la revista Billboard anunció que el tour que más dinero había generado hasta ese momento era Music of the Spheres de Coldplay, con una recaudación de 945,7 millones de dólares y la venta de 8,8 millones de entradas. Taylor ha conseguido doblar esa cantidad.

10 millones de espectadores, 204 dólares por entrada

Cada concierto de la artista nominada a seis Grammy en 2025 ha sido visto por una media de 70.000 personas; es decir, más de diez millones de espectadores han disfrutado del show.

El precio medio por entrada ha sido de 204 dólares —en la reventa alcanzaron los miles de dólares—, muy por encima de la media de la industria que es de 131 dólares para las 100 mejores giras alrededor del mundo en 2023, explica The New York Times. En los conciertos que dio en Madrid, en el Santiago Bernabéu, la entrada de pista costó 170 euros, el mismo precio que en París.

100.000 espectadores en un concierto y varios terremotos

El concierto más multitudinario de toda la gira fue el que dio el 16 de febrero de 2024 para más de 96.000 personas en Melbourne (Australia), pero ha llenado los estadios y recintos más grandes del mundo, entre ellos Wembley, en Londres. Allí celebró ocho conciertos a los que asistieron 753.112 personas y arrebató a Michael Jackson el récord de haber ofrecido siete recitales seguidos en la capital británica en 1988, con su Bad World Tour.

Pero no solo por el número de asistentes congregados ha sido noticia Taylor Swift, también la energía creada ha causado fenómenos físicos que han pasado a la historia: los gritos y bailes de los 70.000 fans de la cantante en el concierto que ofreció en Seatle el 29 de julio de 2023 provocaron un terremoto de 2,3 grados en la escala de Richter cuando sonó Shake It Off. También se detectó actividad sísmica en los conciertos de Los Ángeles y Edimburgo.

300 millones por la película y 40 millones de dólares el libro

Las ganancias generadas por la gira no han quedado solo en los conciertos porque la estrella del pop mundial además ha hecho una película y un libro de la gira, que también registran ingresos millonarios.

La película Taylor Swift: The Eras Tour se estrenó en cines en octubre de 2023 y ha recaudado casi 300 millones de dólares, 10 millones solo en la preventa.

El libro The Eras Tour Book, con 256 páginas y más de 500 fotografías con contenido inédito, salió a finales del mes de noviembre, a 40 dólares el ejemplar, y en una semana alcanzó el millón de copias generando 40 millones de dólares. Es el segundo libro más vendido de la historia de Estados Unidos, por detrás de A Promised Land, de Barack Obama.

Más de 25 mil millones de reproducciones en Spotify en 2024

Por segundo año consecutivo, la cantante de Pensilvania ha encabezado la lista de Spotify de los artistas más reproducidos durante el año: 26,6 mil millones de reproducciones en todo el mundo.

Cruel Summer, canción que pertenece a su séptimo álbum de estudio Lover, que lanzó en 2019, ha sido uno de los temas más coreados en sus conciertos y ha logrado más de 2.600 millones de reproducciones en Spotify. Ocupa el puesto 9 entre las canciones más escuchadas en la plataforma.

Además, su álbum El departamento de poetas torturados, publicado en abril de 2024, ha sido el disco con más pre-save de la historia y se convirtió en el primero en superar los 300 millones de reproducciones el su día de lanzamiento.

La número 23 entre las 100 mujeres más poderosas del mundo

En mayo de 2024, en plena etapa europea de su gira, Taylor Swift arrebató a Rihanna el primer puesto como la artista más rica del mundo, según el portal web Celebrity Net Worth. Su patrimonio, en la actualidad, está valorado en 1.600 millones de dólares.

Pero además, la revista Forbes sitúa a la cantante en el puesto 23 de la lista de Las 100 mujeres más poderosas del mundo.