C. Tangana y Rosalía: su historia de amor y sus vídeos cantando juntos 'Antes de Morirme' y 'Llámame Más Tarde'

C. Tangana y Rosalía: sus vídeos cantando juntos 'Antes de Morirme' y 'Llámame Más Tarde' | @rosaliacrave

Hace seis años que no son pareja sentimental, pero la relación entre Rosalía y C. Tangana continúa siendo una de las que más magnetismo desprende.

Quizá la explicación a esa intriga que despierta cómo fue su amor reside en que cuando estuvieron juntos, los dos eran unos críos... Y ahora son los artífices de dos de los álbumes más reconocidos por la crítica musical de la última década, Motomami (2022) y El Madrileño (2023).

C. Tangana y Rosalía en el vídeo de 'Antes de morirme' | Youtube / AgzTV

Lo suyo fue una pasión post adolescente de dos chavales que peleaban por abrirse paso en la música. Pucho, como llaman sus amigos a Antón Álvarez, empezaba a hacer sus pinitos en el mainstream, pero su público tenía un nicho muy concreto: el rap.

Dentro de Agorazein -el colectivo de MCs formado por Manto Jerva y Blanco y DJ Fabiann- su pseudónimo era Crema, al que alude en su última canción en solitario antes de dar el salto al cine como director con La Guitarra Flamenca de Yeray Cortés, que estrena este 20 de diciembre en salas. "Podría olvidarme de billetes en primera / Volver a ser el Crema, cien personas en el party", canta en Estrecho Alvarado.

Pero no. Pucho ya no puede volver a ser Crema porque lo suyo ya no es un nicho, es global. Igual que el éxito de Rosalía, que pasó de culminar su TFG en para la Escuela Superior de Música de Barcelona con el disco El Mal Querer ser la artista española más escuchada del planeta el último año.

La primera vez que se vieron y sus dos canciones juntos

Rosalía y C. Tangana se conocieron en 2016, cuando un productor en común, Dune, les presentó. Ella acudió "arrastrada por unos amigos" a un concierto del cantante, donde él se acercó a saludarla y adularla. "Lo primero que le dije en mi propio concierto fue que era un fan suyo. Quedamos y vimos que éramos capaces de hacer temas que fueran de los dos realmente. Si de esto salen singles durante todo el año y sacamos un poquito de dinero a YouTube, pues bien", decía el cantante de Un Veneno para El País.

Lo que empezó como una relación laboral basada en la admiración terminó en algo sentimental. Grabaron juntos Llámame Más Tarde y Antes de Morirme, hits que aun a día de hoy continúan entre lo más destacado de la música urbana. La segunda, la más conocida, formó parte del setlist de El Madrileño en su gira Sin Cantar ni Afinar. Marina Carmona hacía la voz femenina que un día fue Rosalía.

Durante los dos años que estuvieron juntos, hasta 2018, los mensajes de amor públicos fueron muy escasos. Sí que hablaban el uno del otro en entrevistas, pero sin entrar en detalles personales.

Los detalles personales llegaron tras la ruptura y a través de las canciones. Son numerosos temas los que guardan reproches ocultos. La más evidente, Mala Mujer de C. Tangana, que habla de una joven que le rompió el corazón con sus uñas de gel. ¿Y quién aupó la fiebre por la manicura XXL allá por 2018? Rosalía.

En esta foto, Rosalía luce un look de Palomo Spain en una foto tomada por el antes rapero en octubre de 2017, solo dos semanas antes de que El Mal Querer viese la luz. C. Tangana está acreditado en 8 de los 10 temas del disco. Los dos se inspiraron mutuamente en sus carreras.

Los motivos de la ruptura entre Rosalía y C. Tangana nunca se han conocido. Un misterio que no hace más que agrandar el mito de una relación fallida de la que solo quedan restos en las canciones... Y las declaraciones de Pucho.

En una entrevista para RockDelux en 2020, el artista reconocía el talento de la artista pero con algo de desdén, como denostando la fama que se había logrado Rosalía en los últimos años. "Entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía porque a mí me ha pasado", destacaba después de asegurar que decir que te gustaba Rosalía era como decir que te gustaba la Coca Cola.

Días después y ante el revuelo formado, el cantante aclaraba sus palabras en Twitter. "Admiro la carrera de Rusa desde el día uno". El apodo Rusa nunca había visto la luz hasta ese momento.

Las referencias de los aviones

Han pasado seis años, pero la cultura popular continúa haciendo de las suyas buscando referencias escondidas en canciones.

Una de las teorías más populares es la que apunta a los aviones, elemento en común en muchos de sus videoclips. Desde el de Con Altura hasta el de Tú Me Dejaste de Querer... Pero donde primero aparece un avión es en el de su canción juntos, Antes de Morirme.