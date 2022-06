La otra deuda económica de Amber Heard con Johnny Deep

La actriz Amber Heard no solo debe a su exmarido Johnny Deep 10,3 millones tras perder el juicio, aún debe donar a la caridad los siete millones de dólares que prometió tras su acuerdo de divorcio con el actor.

El juicio más mediático de nuestros tiempos ha llegado a su fin, y con ello surge una deuda millonaria entre ambas partes. La actriz Amber Heard debe pagar 10,3 millones de dólares a Johnny Deep, y este dos millones a ella. En definitiva, Heard debería paga 8,3 millones a su exmarido.

¿Pero puede Amber Heard hacer frente a esta deuda millonaria? La respuesta es no. La actriz percibe mensualmente 10.000 dólares, según declaró en el juicio, pero no salen las cuentas. Sus gastos son de 29.000 dólares al mes, casi el triple.

Además, Amber es madre de una niña, Oonagh Paige, de poco más de un año, y tiene que hacer frente a los gastos propios de un bebé, adicionales a los ya mencionados.

Según ha alegado la abogada de la acusada en Today Show, la actriz no puede hacer frente a la deuda de 8,3 millones de dólares que tiene pendiente con Johnny Deep.

La otra deuda económica pendiente

Los millones por difamar a su ex no es la única deuda pendiente de Amber Heard. En el año 2016 la actriz y el actor llegaron a un acuerdo de divorcio en el que Heard recibió 7 millones de dólares por parte de Deep, millones que Amber prometió donar a la caridad de manera íntegra. Pero no fue así.

La única entidad benéfica que recibió una donación por parte de la señorita Heard fue Children’s Hospital en Los Ángeles, de 100.000 dólares. Eso deja a Amber con una deuda de 6.900.000 dólares a la beneficencia y 15,2 millones en total.

La actriz mintió en el juicio sobre la realización de estas donaciones, diciendo que sí las había hecho, cuando no era verdad. Finalmente rectificó y declaró que no había pagado esa deuda en su totalidad.

También agregó que tiene intenciones plenas de pagar ese dinero a las entidades benéficas y que le encantaría que su exmarido dejase de demandarla por ello para poder, según recoge la revista People sobre los testimonios del juicio.