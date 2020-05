Pablo Alborán y Beret se sumergen en un 'Sueño' surrealista en su nuevo vídeo

Beret y Pablo Alborán presentan el videoclip de 'Sueño', su colaboración musical incluida en 'Prisma', el debut del artista sevillano.

Rodado en los alrededores de Campo Real, Madrid, este cuidado vídeo realizado por Lasdelcine ha requerido un equipo de 50 profesionales para la creación de este imaginario onírico con estructuras de más de 3 metros de altura, además de los bailarines y la misteriosa mujer a la que persiguen Beret y Alborán.

'Sueño' es una canción que combina lo mejor de ambos artistas. Las rimas de Beret que le dan el toque urbano se unen a los giros melódicos únicos de Pablo Alborán.

El tema habla de como nos esforzamos por ser mejores, por cambiar aquello que no funciona dentro de uno para poder estar con aquella persona a la que amamos y por la que seríamos capaces de hacer cualquier cosa para conseguirlo, incluso cambiarnos a nosotros mismos.

LETRA DE 'SUEÑO', DE BERET Y PABLO ALBORÁN

Sé dónde no volvería

Mucho más que a dónde ir

Siendo infiel a mis principios

Ya no quiero darte fin

Y a ti que siempre te sobra

No te gusta compartir

Y a mí que siempre me falta

Te lo he dado todo a ti

He cambiado el encontrarme

Por no darte por perdida

Y cambié todos mis pasos

Para ver cómo caminas

La verdad siempre hace daño

Pero más lo que imaginas

Hice más cosas por ti

Que las que hice por mi vida

Vente conmigo, vente conmigo, ven

Sé mi camino, yo tu destino que

Si no te quedas, no resolveremos

El quiero y no puedo ganar y perder

Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino

Donde sueño y vuelo a pesar de todo el peso

Yo te espero, pero no hace falta que hayas malos o haya buenos

En la historia que queremos

Woh-oh-oh-oh, oh, oh, oh

Woh-oh-oh-oh, oh, oh, oh

No sé lo que harías sin mí, vida mía, si algún día me apago

Tampoco sabría qué haría sin ti desde que eres mi faro

No logro saber lo que soy, pero para ti siempre fui el malo

La suerte no viene en mis dados, dame otro error y nos vamos

Vente conmigo, vente conmigo, ven

Sé mi camino, yo tu destino que

Si no te quedas, no resolveremos

El quiero y no puedo ganar y perder

Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino

Donde sueño y vuelo a pesar de todo el peso

Yo te espero, pero no hace falta que hayas malos o haya buenos

En la historia que queremos (Que queremos)

Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino

Donde sueño y vuelo a pesar de todo el peso

Yo te espero, pero no hace falta que hayas malos o haya buenos

En la historia que queremos (Que queremos)

Prisma, álbum donde se incluye 'Sueño', salió a la luz el pasado 25 de octubre e hizo que Beret se confirmase como uno de los artistas revelación de 2019. Este debut ha conseguido el certificado de oro y supera las 27 millones de escuchas en streaming.