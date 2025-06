Pablo Alborán pide "respeto" y "amor" por el Día del Orgullo LGTBIQ+

Este 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ para reivindicar la libertad sexual en todo el mundo.

Por supuesto, la música no es ajena a la situación sociopolítica del colectivo. De hecho, en las fiestas por el Orgullo es habitual escuchar himnos como A quién le importa de Fangoria, Born This Way de Lady Gaga o La revolución sexual de La Casa Azul, entre muchas otras composiciones a favor de la diversidad.

A nivel particular, algunos artistas aprovechan este día para lanzar un mensaje reivindicativo, tal y como ha hecho Pablo Alborán a través de una publicación en las historias de su Instagram, donde suma más de 7,5 millones de seguidores.

"Respeto, amor, igualdad, diversidad... todo cosas buenas para hoy y siempre", ha escrito el cantante malagueño sobre una imagen de la bandera LGTBIQ+. Con estas palabras, Alborán pide "respeto" por motivos de orientación sexual e identidad de género durante todos los días del año, y no solo para este 28 de junio.

Historia de Instagram de Pablo Alborán | Instagram @pabloalboran

También Rozalén ha querido compartir un mensaje reivindicativo por el Día del Orgullo LGTBIQ+, con el que rememora el título de su colaboración con Rodrigo Cuevas: "Te quiero porque te quiero. Y en el 'querer' nadie manda... Ni en el 'sentir' ni en el 'ser'. Feliz Reivindicativo #diaorgullolgtbi #NiUnPasoAtrás", dice en X (antes Twitter).