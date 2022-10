LOVE IS IN THE AIR

Pablo López y Laura Rubio, exconcursante de 'La voz', confirman su relación con un beso

¡Confirmado! Pablo López y Laura Rubio vuelven a estar juntos. La pareja ha sido fotografiada besándose en el estadio Santiago Bernabéu lo que indica que habría retomado la relación que terminó hacia marzo de 2021 cuando el cantante de 38 años volvió a dejarse ver con su ex Carla Nieto.