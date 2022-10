Pablo López parece haber encontrado el amor junto a Laura Rubio. El cantante y coach de La Voz y la exconcursante del talent musical han sido pillados besándose en la grada del Santiago Bernabéu el miércoles 5 de octubre, lo que confirmaría que han retomado la relación que iniciaron en 2020 y que se terminó a principios de 2021.

Pablo y Laura se estarían así dando una segunda oportunidad, algo muy habitual en el corazón del cantante, quien ha repetido este mismo patrón con sus otras parejas conocidas: Laura Devesa y Claudia Nieta.

Te contamos esta historia de idas y venidas en la que, según el cantante, solo ha habido una relación seria. Eso fue lo que dijo a Dani Rovira en una visita a La Noche D en enero de 2021. ¿Habrá cambiado ahora la cifra?

Pablo López y Laura Devesa: ruptura en noviembre de 2017

Laura Devesa es la novia de toda la vida de Pablo López. El cantante y la farmacéutica eran pareja cuando Pablo López se convirtió en concursante de Operación Triunfo en 2008. Estuvieron juntos 12 años, desde 2005 hasta noviembre de 2017.

El motivo de la ruptura, según publicó Jaleos de El Español, fue el exceso de trabajo de Pablo López se interpuso en la pareja. "Ya no coincidían en la forma de llevar su noviazgo y chocaban a menudo con el modo de hacer las cosas", aseguró este medio en diciembre de ese año.

El propio Pablo López confirmó la ruptura e insinuó los motivos de la misma en una entrevista con Bertín Osborne en marzo de 2018. "Me he quedado solterillo", le contó el cantante, señalando el trabajo como posible causa. "No sé si la profesión influyó. Lo bonito de esto es que no es culpa de nadie. No es rencores. No me gusta hablar en pasado porque la sigo teniendo cerca, que es lo bonito", dijo López, que destacó también que fue una ruptura amistosa.

"Cuando uno comparte su vida al cien por cien, tiene miedos por él y por la otra persona. Yo ahora quizá me tiro más al barro sabiendo que si me la pego, me la pego yo solo. Es una maravilla porque me sigo aprovechando de lo bonito de ella, del consejo, de la tranquilidad, pero si me meto en un huracán, no la meto en ello".

Claudia Nieto, un amor de año y medio

La soltería no le duró demasiado a Pablo López. En febrero de 2018, un mes antes de emitirse su entrevista con Bertín Osborne, empezó a hablar de la relación del cantante y la estudiante de periodismo Claudia Nieto, hija de Julio Nieto, uno de los rostros más populares de Telemadrid.

La revista Semana publicó la foto de Pablo López con su nuevo amor paseando por Madrid y poco a poco fueron saliendo a la luz datos de la joven. La relación se prolongó durante año y medio hasta que en diciembre de 2019 esa misma revista confirmó la ruptura.

Noviembre de 2019: ¿la segunda oportunidad de Pablo López y Laura Devesa?

Tras esta separación llegaron las fotos de Pablo López con Laura Devesa cogidos de la mano en un restaurante de Madrid. ¿Había llegado la segunda oportunidad?

Los seguidores del cantante lo vieron claro, pero lo cierto es que no hubo más imágenes. Además, no hay que olvidar que Pablo López siempre dijo que con Laura Devesa le unía una gran amistad.

2020, el año de su relación con Laura Rubio

A este supuesto intento de segunda oportunidad le siguió la primera etapa de su relación con Laura Rubio, la exconcursante de La Voz que formó parte del equipo de Pablo López en la edición de 2017.

La fecha de inicio de la relación no se sabe pero sí que pasaron el confinamiento juntos. Laura Rubio fue cazada en el salón de Pablo López durante un directo con El Hormiguero. El nombre de la misteriosa chica no tardó en salir a la luz y tras el confinamiento no tardaron en salir las imágenes de ambos juntos. Una de las pilladas fue en Sevilla donde en enero de 2021 fueron fotografiados junto a la madre del cantante. Las fotos publicadas por ¡Hola! se hicieron poco antes de que la relación llegase a su fin.

Segunda oportunidad con Claudia Nieto: de marzo a noviembre de 2021

A este final de la relación le siguió el intento de Pablo López y Claudia Nieto por recuperar su exrelación.

marzo de 2021, la revista Diez minutos publicó un reportaje fotográfico de Pablo López junto a la joven con quien pasó la mañana jugando al tenis. Dos meses después fueron fotografiados disfrutando de este deporte como espectadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica y también disfrutando de la Feria de San Isidro la plaza de toros de Las Ventas. Después de esto, no se les volvió a ver juntos pero en noviembre de 2021 jugaba a las ambigüedades con los medios al ser preguntado por su reconciliación.

Pablo López y Claudia Nieto, durante su segunda oportuinda en mayo de 2021. // Gtresonline

"Y lo estoy haciendo bien porque tengo a todo el mundo despistado", dijo en un encuentro con Europa Press.

Octubre de 2022: el beso de Pablo López y Laura Rubio

Después de tantas idas y venidas, la segunda oportunidad le ha llegado a Laura Rubio, la exconcursante de La Voz, con quien Pablo López ha sido pillado besándose en el palco del Santiago Bernabéu.

La foto del beso se hizo el pasado 5 de octubre, en un momento en el que la vida sentimental del cantante había pasado a un segundo plano para los medios. Tras separarse de Claudia Nieto, no se había entrado (que se sepa) ninguna mujer en la vida de Pablo López.

Blanca Suárez y Miriam Rodríguez, las otras dos mujeres en la vida de Pablo López

Más allá de estos tres nombres, hay otras dos mujeres en la vida de Pablo López. Son la actriz Blanca Suárez y la también cantante Miriam Rodríguez.

Con la actriz, actual pareja de Javier Rey, se le relacionó en 2019 cuando esta cortó con Mario Casas. Pablo López lo negó en noviembre de ese año asegurando que tenían mucha muchos amigos en común y nada más que eso. "Es coleguita y es muy buena gente", aseguró López..

Con Miriam Rodríguez también hubo muchos rumores a lo largo de 2019, una canción juntos, muy buena sintonía en La Voz y numerosas fotos en Instagram dieron pie a que saltasen los rumores.

La propia Miriam lo negó en una entrevista: "Yo soy una persona que siempre he tenido muchos amigos pero a veces hay la necesidad de hablar de algo, ¿no? En mi caso, es mi amigo y ya está. Quien quiera ir más allá y pensar, está en todo su derecho de opinar y pensar. Derecho de expresión, libertad de expresión y libertad de pensar cada uno lo que quiera, pero la realidad es que no".