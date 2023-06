Las palabras de Adele sobre la "tragedia" del sumergible Titan

Es la noticia que ha mantenido en vilo a todo el planeta durante la última semana. La ciudadanía ha estado tan pendiente de la búsqueda de los cinco desaparecidos en el naufragio del sumergible Titan, y Adele no iba a ser menos.

Aunque la Marina estadounidense ha reconocido que el pasado domingo detectó una implosión submarina que probablemente fuera del sumergible Titan, el operativo de búsqueda continuó durante varios días, manteniendo esperanza en las familias y una audiencia pegada los boletines informativos. James Cameron, que ha explorado los restos del Titanic al menos 30 veces, ha calificado la operación como una "farsa".

Al margen de las informaciones oficiales, la cantante británica detuvo su último show para reflexionar y charlar con su público de lo que definió como "tragedia". Lo cierto es que Adele acostumbra a tener estos debates con su audiencia de Las Vegas, donde es residente desde el año pasado.

La cantante británica aseguró que había hablado sobre este tipo de turismo extremo con sus amigos a través de WhatsApp.

"He estado debatiendo con mis amigos en nuestros chats grupales. Todos dicen: 'Yo nunca haría eso'. Pero eso es mentira, porque mucha gente haría eso", dijo antes de hacer un sondeo entre el público. Quiso referirse tanto a los viajes espaciales como a las profundidades del océano, como si no comprendiese qué puede querer llevar a alguien a jugarse la vida en situaciones de tal riesgo.

"Quiero hacer una votación, no teniendo en cuenta lo que pasó, porque fue muy triste y trágico, pero, antes de esta semana, ¿cuánta gente, si pudiera, si no le costara nada, iría al espacio de verdad?", quiso saber. De unos 400 asistentes, un pequeño grupo levantó la mano afirmando que sí lo harían, pero la inmensa mayoría enmudeció ante tal cuestión.

"Yo tampoco lo haría, pero sólo porque soy una miedosa. Ni siquiera me subo a una montaña rusa. Simplemente no me interesan ni las profundidades marinas ni el espacio, así que es por eso", afirmó.

Adele lleva actuando en Las Vegas desde el pasado mes de noviembre. La cantante se ha convertido estos meses en el gran reclamo del teatro del Hotel The Colosseum Caesars Palace, donde en un primer momento firmó por 34 conciertos.

Una residencia que debería haber terminado en marzo pero que acaba de retomar tras ampliar su contrato hasta finales de noviembre de este año. Hace unos meses, el Daily Mail confirmaba que Adele se embolsaba un millón de dólares por cada concierto.

En total, la británica pasará casi un año entero subida a ese escenario, donde además grabará un documental sobre lo que ha supuesto para ella los shows Weeknds With Adele