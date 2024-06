Las palabras de Taylor Swift sobre el debut de Travis Kelce en su concierto

Que Travis Kelce participara en uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres es algo que los swifties no van a olvidar fácilmente, pero parece que la propia artista tampoco.

El jugador de los Chiefs acompañó a la autora de Love Story en la intro de la canción Do It With A Broken Heart, en la que a través de un pequeño teatro se hace una crítica sobre cómo la cantante lo da todo pese a no estar en su mejor momento.

El deportista se convirtió así en un bailarín más, recibiendo una gran ovación por parte del público londinense. Y tan solo unas horas después de la gran sorpresa, Swift se ha pronunciado sobre haber tenido a su novio junto a ella sobre el escenario del The Eras Tour.

La estrella del pop ha incluido una mención a este momento en el post que ha compartido tras sus tres conciertos en el estadio de Wembley.

"Todavía me estoy riendo o desmayándome por el debut de Travis Kelce en el Eras Tour", ha expresado la autora de Lover, acompañando la frase con un emoji de una cara con corazones.

Agradecimientos a las visitas

En la dedicatoria de Swift a su parada en Londres, la artista también ha aprovechado para agradecer la compañía de su telonera, Hayley Williams, durante las canciones sorpresa: "Pude cantar Castles Crumbling con Hayley Williams por primera vez, no había actuado con ella desde 2011 y mi corazón estaba tan lleno de amor por ella y nuestra amistad".

La autora de Red también ha mencionado la visita de otra compañera sobre el escenario: "La increíblemente talentosa y maravillosa Gracie Abrams sorprendió al público con la primera interpretación de nuestra canción Us".