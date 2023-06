Patrick Criado: su papel de Nuño en 'Águila Roja', su nominación a los Goya y su pareja

Actor de cine y televisión. Patrick Criado ha sabido construirse una sólida carrera profesional desde su primer papel con solo 10 años en Amar en tiempos revueltos. Nacido en Madrid en 1995, no tardó en meterse en el mundo de la interpretación, aunque no fue hasta los 14 cuando saltó a la fama conÁguila Roja.

Casi 15 años después, el madrileño cuenta con una amplia trayectoria que vas más allá de su reconocible cara de niño bueno. Para su último proyecto, ha saltado a ATRESplayer PREMIUM junto a Marcos Ruiz, Miquel Fernández o Israel Elejalde, entre otros, para lanzarLas noches de Tefía.

Se trata de una serie que cuenta la historia de un campo de concentración que existió en Fuerteventura entre los 50 y 60 donde encerraban a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes.

Así consiguió Patrick Criado su papel en 'Águila Roja'

Patrick consiguió su primer papel en televisión en 2005 para la serieAmar en tiempos revueltos, pero su llegada al estrellato vino dos años después al interpretar a Nuño de Santillana y Guzmán en Águila Roja durante seis años. Él mismo contó en una entrevista que de pequeño "no tenía claro que quisiera ser actor".

"Lo he ido descubriendo a base de trabajar, conocer el medio e ir metiéndome en él. He descubierto que me encanta ser actor, es lo que me gusta, pero si me hubieses preguntado hace ocho años, no sé qué te habría dicho", reconoció.

En otra entrevista para AISGE desveló que este fue el primer casting que hizo, pero no le fue nada bien. Tuvo suerte y el director apostó por él y le dio una segunda oportunidad: "Lo hice fatal. Y Luis me pidió que regresase en un momento en el que estuviera más tranquilo. Vio algo en mí. Volví al día siguiente y me cogieron. Pero eso no suele ser habitual: si no te sale bien un casting, te toca esperar otra oportunidad".

Ante todo, agradece mucho a sus padres por haberle apoyado y también que le mantuvieran con los pies en el suelo: "Mis padres querían, ante todo, que tuviera los pies en el suelo. Cuando eres un crío es fácil perderte: te dicen un par de halagos en un rodaje y ya te crees el mejor. En esos casos es importante que tengas a tu familia cerca para que te baje de la nube".

El papel más difícil de Patrick Criado

En 2015 logró otro de sus grandes papeles: Fernando Rueda en Mar de plástico. En la misma entrevista, contó que había sido el papel más difícil que había tenido en toda su carrera: "Fernando era un chico diferente, hablaba de otra manera, volcaba una energía extraña. Dicho de otro modo: era un asesino psicópata".

"Ha sido mi papel más adulto, y eso lo noté durante el rodaje. A veces me encontraba sin herramientas para desarrollarlo, pero intentaba utilizar la intuición y los consejos de mis compañeros. Ser actor es un aprendizaje constante, incluso cuando no estás grabando", añadió.

Patrick no solo ha hecho televisión, sino que ha protagonizado varias películas como Carlitos y el campo de los sueños, 1898. Los últimos de Filipinas o El club de los incomprendidos, pero la más exitosa fue La gran familia española, que le permitió obtener su primera nominación a los Goya en 2014 como Mejor actor revelación.

En una charla conEuropa Press, detalló cómo le había cambiado la vida tras esto: Patrick Criado: "He notado que los compañeros te reconocen más, eres más conocido. Eso te da pie a que puedan confiar más en ti aunque sea de cara a un casting. No hay mucho más, tienes que seguir trabajando, la nominación ya ha pasado y hay que seguir trabajando".

La intimidad, la gran ausencia para Patrick Criado

A medida que los artistas consiguen fama, pierden intimidad y les es muy complicado tener una vida normal fuera de casa. Él mismo lo confesó en una entrevista paraEl País, en la que señaló que "ha experimentado situaciones incómodas que le han hecho enfadarse".

"Muchas veces sales con tus amigos a tomar unas cervezas, a despejarte en un entorno conocido y tranquilo y tienes que aceptar que te observen y te hagan fotos, a veces a escondidas y sin preguntarte. Soy una persona muy amante de mi intimidad y de mi privacidad y, aunque sé que esto va con mi profesión y lo acepto, me hubiera gustado nacer en una época en la que no todo el mundo pudiera hacerte una fotografía por la calle", insistió.

Y llegó a contar experiencias muy negativas que había tenido con fans: "Me he encontrado con personas que faltan el respeto, que te cogen literalmente del brazo sin preguntar para que te hagas una foto con ellos, invaden tu espacio y luego, se van sin dar ni las gracias".

La discreta vida privada de Patrick Criado

Patrick ha hablado en muchas ocasiones de su día a día y no ha ocultado sus sencillas aficiones como ver películas o series, salir a correr, ir a boxear, cantar o cocinar. Además, está aprendiendo a tocar la guitarra e incluso "puede estar un día entero tocando sin parar" porque "le relaja mucho".

El madrileño está muy unido a su familia, especialmente a su hermano Jorge con el que ha subido varias imágenes de fiesta o viajando.

Donde sí es realmente hermético es sobre su situación sentimental. En 2021, varios medios recogían que tenía novia y llevaba un año con ella, por lo que hoy en día ya estarán juntos desde hace tres años. Apuntó que "entre tanto viaje", le ayudaba mucho tener "estabilidad emocional".

Lo único que se sabía de la chica misteriosa es que no tiene nada que ver con el mundo de la interpretación: "Es maravilloso, porque los actores estamos locos y si estás con alguien que no es actor, mejor".

Patrick Criado es más que un simple chico rubio con cara de niño bueno. Hay una gran experiencia artística, así como una intensa vida privada y familiar.