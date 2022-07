Paula Echevarría, víctima de una estafa online para robar a sus fans

Con la llegada de las vacaciones, muchos aprovechan para viajar a algún sitio y descansar de la rutina y el día a día. Esto es lo que está haciendo ahora mismo Paula Echevarría, que está en Marbella junto a su pareja, Miguel Torres, y están disfrutando de la playa, la calma y el amor que se tienen.

Sin embargo, este descanso le ha durado poco porque ha tenido que ha recibido una terrible noticia: se ha convertido en la víctima de una estafa online que se está aprovechando de su imagen para robar dinero a sus fans.

En menos de dos semanas, la actriz cumple 45 años y el regalo anticipado que le han hecho no le ha gustado nada. Varios de sus fans ya han sido estafados por una cuenta de Instagram que se hace pasar por una web de apoyo a la artista.

La cuenta que pedía dinero ya ha sido borrada

La cuenta, que ya ha sido borrada, se llamaba "cuenta de apoyo a Paula" y se dedicaba a enviar mensajes a los seguidores de la influencer que comentaban en sus fotografías.

"Hola hermosa. He visto bastantes comentarios tuyos en mis publicaciones subidas a mi página de…", es el mensaje que el estafador estaba mandando a los fans para pedirles dinero. Paula Echevarría lo ha compartido para que sepan que cuando reciban este MD deben ignorarlo.

La actriz ha querido denunciar esta práctica que se está llevando a cabo en su nombre: "Aviso importante. Aunque creo que ya no hay nadie que caiga en este tipo de mentira, pero por si acaso, es una ¡ESTAFA! No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre. Y mucho menos pidiendo dinero".

Paula Echevarría estafa // Instagram

Paula Echevarría detalla por qué comparte fotos de su hija

Paula Echevarría siempre ha apostado por llevar su vida de una forma pública, lo que se vio también el motivo por el que explicó por qué dejó de ocultar a su hija Daniella de las fotografías: "Fue cuando la hija de unas personas muy famosas cumplió los 18 y todo se convirtió en un circo. A mí eso me dio mucho miedo y le dije a David '¿queremos esto? ¿realmente queremos esconderla tanto que se cree una expectación tan grande alrededor de ella y que el día en que cumpla 18 se convierta en esto? Vamos a naturalizarlo", señaló.

"No compensa, yo creo que no hay que exponerles tanto pero tampoco hay que esconderles tanto y protegerles tanto como en un cascarón porque al final se puede crear el efecto contrario y eso me da más miedo", concluyó explicando el motivo por el que sí publica de vez en cuando fotos de sus hijos en redes sociales.