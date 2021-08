La película que salvó a Elliot Page cuando tenía 15 años: "Si no la hubiera visto, no sé si hubiera superado los momentos de soledad"

"Soy trans y mi nombre es Elliot". Fue la frase con la que Elliot Page sorprendió el pasado diciembre a sus seguidores de Instagram al declararse transgénero.

Desde entonces el protagonista de Juno se ha convertido en un referente en la lucha del colectivo LGTBIQ+, lo que le ha llevado a recibir el Premio a la Trayectoria en el reciente Festival Outfest de Los Ángeles. Su discurso de aceptación ha servido al actor para hablar la película que le cambió la vida cuando era sólo una adolescente.

La película en cuestión es But I'm A Cheerleader, una comedia dramática estrenada en 1999 que Page vio en 2002.

"Si no hubiera visto en el cine de casos como el mío no sé si habría superado los momentos de aislamiento, soledad, vergüenza y autoodio que eran tan extremos y poderosos y que lo abarcaban todo. Apenas podías ver fuera de ellos", ha dicho el intérprete, que se sometió a una mastectomía la pasada primavera. En mayo de 2021 publicó su primera foto sin camiseta.

En la película Natasha Lyonne interpreta a una animadora de 17 años, Megan Bloomfield, que vive una encrucijada similar a la de Page, que en ese momento tenía 15 años.

Filmaffinity explica que Bloomfield tiene amigas animadoras y es novia del capitán del equipo de fútbol. Es vegetariana, no le gustan los besos de su novio y abraza cuando puede a sus amigas. Un día sus amigos/as, su novio y sus padres le tienen una trampa para enviarla a un campamento en el que curan la homosexualidad. Megan tiene que pasar varias pruebas, incluyendo la primera que es darse cuenta de que es lesbiana.

"Los diálogos y las escenas de esa película te transforman. Creo que no hablamos lo suficiente de lo importante que es la representación [en pantalla] y de cuántas vidas salva y cuántos futuros permite", ha dicho el intérprete, que insistió en la necesidad de que haya más personajes del colectivo en el cine y no caer tanto en los estereotipos.

"Son festivales y organizaciones como vosotros los que están cambiando por completo la cantidad de representación en el cine y ayudando a sacar historias al mundo que sé que están llegando a la gente en momentos en los que se sienten desesperadamente solos y asustados y como si no tuvieran sentido de pertenecer a una comunidad. Ofrece a alguien un salvavidas. Esa película hizo eso por mí".

Trans desde que era niño

Elliot Page, que saltó a la fama por su papel en Juno, una película que rodó en 2007 y en la que interpreta a una adolescente que se queda embarazada en el instituto, adoptó su personalidad masculina siendo aún muy joven.

"Todas las personas trans son muy diferentes, y mi historia es sólo mi historia. Pero sí, cuando era pequeño, al 100 %, era un chico. Sabía que era un chico cuando era un niño pequeño. Escribía cartas de amor falsas y las firmaba como 'Jason'. Cada pequeño aspecto de mi vida, eso es lo que era, lo que soy y quién sabía que era", contó en una entrevista de Vanity Fair el pasado mes de abril.

El actor lo tenía claro pero los demás no sólo no lo entendían, querían quitarle la idea de la cabeza: " "Simplemente no podía entender cuando me decían: 'No, no lo eres. No, no podrás ser así cuando seas mayor (...) Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario, y en cierto modo aún hay dolor".

Esta declaración, y todas las que ha hecho a lo largo de todo este tiempo, han sido determinantes para el jurado del Festival Outfest de Los Ángeles. Como confirmó el director ejecutivo a la revista People, sus premios reconocen a "a aquellos que han sido poderosos representantes de nuestra comunidad, que han alcanzado las más altas cotas de reconocimiento por su talento y que se han puesto en su lugar como cineastas y creadores independientes".

Sobre Elliot Page lo tuvieron claro: "Su valor, su defensa y su trayectoria personal le han convertido en una de las figuras públicas más admiradas y respetadas de su generación, y su talento y su voz están liderando una nueva generación dentro de la comunidad LGBTQIA+ y del entretenimiento".