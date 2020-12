"Soy trans y mi nombre es Elliot": Ellen Page, protagonista de 'Juno' y 'The Umbrella Academy', se declara transgénero y cambia su nombre

Además de la taquillera película de Nolan, conocemos a Page también por su papel en series de la talla de 'The Umbrella Academy', que le granjeó una nominación al Óscar, o por sus papeles en 'Freeheld, un amor incondicional', coprotagonizada por Julianne Moore, o 'Enganchados a la muerte'. Ahora, Elliot Page -que conocíamos como Ellen Page- ha anunciado que es transgénero.

Así lo ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales, con texto en el que se presenta al mundo tal y como es. Page se define como como transgénero no binario, por lo que no se identifica ni como hombre ni como mujer, con uso indiferente de los pronombres he/they (él/ell@s).

"Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombre son él/ellos (he/they) y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este sitio en mi vida. Me siento apabullantemente agradecido por la increíble gente que me ha apoyado en este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que es quererse lo suficiente como para perseguir mi auténtica identidad.", comenta.

👉 Las aplaudidas palabras de Roberto Leal tras dar visibilidad a la transexualidad infantil en Pasapalabra

En su texto, en el que declara encontrarse en un momento en el que se ama lo suficiente como para hacer pública su transexualidad, Elliot admite tener miedo a la acogida de la noticia, aunque se está feliz por haber dado el paso.

"También pido paciencia. Mi alegría es real, pero también es frágil. Lo cierto es que, a pesar de estar profundamente feliz ahora mismo sabiendo todo el privilegio que tengo, estoy asustado. Estoy asustado de la agresividad, el odio, las "bromas" y de la violencia. Las estadísticas son abrumadoras (...) Solo en 2020 se han informado de al menos 40 asesinatos de gente transgénero [en Estados Unidos].", continúa el texto.

👉 Una joven transexual sufre una agresión en la puerta de su casa en Barcelona

PAGE SEGUIRÁ INTERPRETANDO A VANYA

.

Tras anunciar que ya no sería más Ellen Page, sino Elliot Page, algunos han temido por su papel en la exitosa serie 'The Umbrella Academy', donde interpreta a Vanya.

Pero desde Variety han confirmado Page seguirá interpretando a Vanya, una mujer cisgénero que tiene la habilidad de desarrollar una fuerza increíble a través de la utilización del sonido; y descartan de momento la opción de cambiar el género al personaje.

Desde el perfil de Twitter de la serie, no han dudado en mostrar su apoyo a su "superhéroe": "Te queremos, Elliot", escribían en un tuit de reacción a la publicación:

Una decisión valiente por parte de Page, que trabaja en un mundo al que le está costando asimilar este tipo de cambios.

De momento, IMDB ha actualizado el perfil de Elliot Page; y Netflix habría iniciado ya el proceso para hacer lo mismo en los créditos de los títulos protagonizados por Page de su catálogo.

ELLIOT PAGE Y EL COLECTIVO LGTBQ+

.

Page ya anunció en 2014 que era gay, y un gran activista LGTBQ+. De hecho, acusó a Brett Ratner de abuso y de haberle sacado del armario en el rodaje de 'X-Men 3', cuando apenas tenía 18 años. En 2018, Page contrajo matrimonio con Emma Portnet.