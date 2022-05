La peligrosa técnica de Rosalía para adelgazar antes de la gala MET

Una semana después de celebrarse, la gala MET continúa dando titulares. Tras el despliegue de impresionantes estilismos por la alfombra roja, se esconden algunos "trucos" de las famosas para conseguir el cuerpo "perfecto" para la ocasión.

Kim Kardashian ha sido la que más ha dado que hablar tras revelar que había perdido siete kilos en tres semanas para poder enfundarse en un famoso vestido de Marilyn Monroe. Una bajada de peso que consiguió con una estricta dieta que no es nada saludable, y gracias a los "trajesauna", muy de moda entre las famosas.

De hecho, la propia Rosalía recurrió a ellos para prepararse para el mismo evento, tal como ella misma mostró en redes sociales horas antes de que diese comienzo la gala.

Con el cuerpo envuelto en plásticos negros, Rosalía publicó varias imágenes dentro de una sauna como parte de esta preparación. Si bien la sauna tiene numerosos beneficios si se utiliza de manera adecuada, como mejorar la circulación y la eliminación de toxinas, el uso de los plásticos no es tan beneficioso.

Este particular traje de PVC hace que el cuerpo aumente su temperatura y empiece a perder líquidos rápidamente. Al eliminar toda esta retención de líquidos, el cuerpo parece más tonificado al perder la hinchazón, y parece que hayamos adelgazado. De hecho, si nos pesamos después de esta práctica, seguro que hemos perdido algunos gramos.

Sin embargo, esto no significa que hayamos perdido peso realmente, tan solo nos hemos deshidratado. "Rosalía, seguir la gran idea de Kim Kadarshian de meterse en una sauna a 80º envuelta en plástico para "adelgazar" es una imprudencia que no adelgaza. Solo perderás agua y electrolitos. Te deshidratas, y eso es bastante peligroso. Una Saunamami no hace eso", ha escrito en Twitter el famoso usuario @EnfermeraSaturada, añadiendo que en cuanto se bebe agua se recuperan los gramos perdidos.

Si bien algunos seguidores de la artista han intentado defenderla asegurando que muchos famosos emplean estas técnicas para una sesión de fotos o un evento en concreto, muchos aseguran que alguien que tiene millones de seguidores no debe fomentar este tipo de métodos nada saludables.