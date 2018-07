Pharrell vende su famoso sombrero por 35.000 euros

Pharrell nos sorprendió a todos apareciendo en la Gala de los Grammy con un enorme sombrero que no dejó de provocar asombro, bromas y parodias. El cantante ha seguido luciéndolo en todas sus apariciones públicas y en la promoción de su nuevo álbum G I R L.

Aprovechando la repercusión que estaba teniendo tan original complemento el cantante no ha dudado en subastarlo en la red. Finalmente, el sombrero diseñado por Vivienne Westwood ha caído en manos de la cadena de restaurantes estadounidense Arby's, debido al parecido que guarda el sombrero con su logo.

La compra ascendió a 32.000 euros que Pharrell ha destinado a su organización benéfica From One Hand to Another, creada en 2008 con la finalidad de ayudar a niños sin recursos para que puedan realizar sus sueños.

El propio Pharrell ha sido el encargado de anunciar la compra en su cuenta de Twitter:

Thank you to whoever bought my Grammy hat on @eBay for $44,100. Your donation benefits From One Hand To AnOTHER. 🙏