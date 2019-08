El dúo francés Daft Punk hizo honor al título de su gran éxito Get lucky y se convirtió en el gran triunfador de la gala. Obtuvo hasta cinco galardones, entre ellos, el de mejor LP dance/electro por Random Access Memories, premio que ya ganaron en 2009 por Alive 2007.

El canadiense Michael Bublé se llevó el Grammy al mejor álbum vocal de pop tradicional por su trabajo To be loved.

Macklemore y Ryan Lewis se alzaron como ganadores de "Mejor actuación de rap", "Mejor colaboración rap" (ambas por su tema Thrift Shop), y "Mejor álbum de rap" por The Heist. También fue para ellos el Grammy a "Mejor artista revelación".

Justin Timberlake tampoco se fue de vacío en esta ocasión: el músico, actor y productor recibió el Grammy a la mejor canción R&B por Pusher Love Girl, junto a James Fauntleroy, Jerome Harmon y Timothy Mosley.

Alicia Keys fue la ganadora del Grammy al mejor álbum R&B por Girl on Fire. Rihanna se lleva también premio: el de mejor álbum urbano contemporáneo por Unapologetic.

El grupo de rock de Las Vegas Imagine Dragons, nominados a mejor artista revelación de año, se llevaron el premio a la mejor actuación rock por su tema Radioactive.

UNA GALA POR TODO LO ALTO

Tras estos primeros galardones daba comienzo la gran gala, donde el rapero LL Cool J ejercía por cuarta vez como maestro de ceremonias. Y que mejor comienzo que con Beyoncé y su marido Jay-Z interpretando Drunk in Love. El rapero Jay Z atesoraba el mayor número de candidaturas, un total de 9, aunque después de arrasar en las categorías de rap, se quedó fuera de la lucha por los premios de las otras categorias:

Daft Punk también recibió el premio a la mejor actuación Pop en dúo/grupo por su célebre Get Lucky, junto a Pharrell Williams. Una actuación que consiguió que la mismísima Yoko Ono se levantase de la silla a bailar. Los franceses protagonizaron además uno de los grandes momentos de la noche al recoger el galardón con sus habituales cascos de inspiración robótica.

Robin Thicke y su Blurred Lines, un tema cuyo videoclip causó bastante polémica por mostrar mujeres desnudas en actitudes abiertamente sexuales, hizo vibrar al público con su actuación.

Katy Perry subió al escenario para presentar su nuevo single Dark Horse junto a Juicy J.





El ganador de 9 premios Grammy John Legend conmovió también al público presente con su interpretación de All of me, dedicada a su esposa.

Cuando le tocó el turno a Taylor Swift, los gritos se alzaron. La joven interpretó al piano su All too Well.

Pero a la hora de dejarnos boquiabiertos, una impresionante Pink. La artista cantó su tema Try colgada de un arnés desde el techo del estadio. Puro espectáculo. Un tema que enlazó con Just give me a reason, interpretado a dúo con Nate Ruess, nominada a mejor canción del año.

Pero lo más esperado de la noche llegó de la mano de los Beatles. PaulMcCartney en el escenario fue uno de los momentos más aclamados. El ex-beatle recibe el Grammy a la mejor canción rock por Cut me some slack,junto a Dave Grohl (Foo Fighters), Krist Novoselic y Pat Smear.

Y de la misma forma, Ringo Starr, que interpretó el tema Photograph con las fotos de los excomponentes de The Beatles en la pantalla. Una emotiva actuación sólo superada por el momentazo de la gala: ¡Paul McCartney y Ringo Starr juntos de nuevo sobre el escenario! Una impresionante actuación que como no era para menos, puso en pie a todos los asistentes.

Y para actuación movidita, la de Imagine Dragons y Kendrick Lamar, quienes aportaron un auténtico chute de energía, con espectáculo luminoso incluido.

Como no podía ser menos, Bruno Mars también obtuvo premio: recibió el Grammy al mejor álbum Pop vocal por su trabajo Unorthodox Jukebox.

Con sólo 17 años, Lorde ha conseguido ya dos "grandes" en los premios Grammy: mejor actuación pop en solitario y mejor canción del año, ambos por Royals, tema que además ha cantado en directo en esta gala.

La colaboración entre Metallica y el pianista chino Lang Lang fue una combinación diferente: la mezcla del sonido metal y el piano clásico de Lang ofrecieron un sonido al que no estamos acostumbrados en este tipo de evento musicales y que hicieron vibrar de emoción.

Otra colaboración que sorprendió fue la compuesta por Nine Inch Nails, Queens Of The Stone Age, Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana) y Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac), que se unieron en el escenario para interpretar Copy Of A’ de NIN, y ‘My God Is The Sun’ de Queens Of The Stone Age.