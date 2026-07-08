Rosalía se une a la moda y presenta sus propias muñecas

Rosalía está en pleno LUX Tour. La artista ya ha terminado con su gira por Estados Unidos, donde ha tenido la oportunidad de ver en directo uno de los partidos de España en el Mundial. Y antes de lanzarse a Latinoamérica, la cantante sella su iconicidad con un nuevo proyecto.

En pleno peak de su carrera, la intérprete de La Perla se ha unido a la moda de lanzar muñecas propias, tal y como ya tienen artistas como Aitana, Karol G y Lola Índigo. Y, ahora, la catalana recrea su imagen en varias muñecas que representan el impacto tan importante que tiene en la industria musical.

Se trata de una colaboración de Rosalía con la marca L.O.L, cuyas muñecas se incorporan a la colección de novedades de otoño de este 2026. La principal de ellas recrea el icónico look de la artista en su actuación en el festival Coachella en 2023.

La muñeca principal está disponible en Estados Unidos, y cuesta 26,99 dólares, lo que equivaldría aproximadamente a 23 euros.

Por su parte, la línea L.O.L Surprise! también incorpora dos muñecas en formato mini con dos outfits también de Rosalía. Incluso una de ellas simula la aureola rubia de su pelo en la era de LUX.