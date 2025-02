Gabino Diego, de cerca: su edad, su pareja, su hija y sus películas más conocidas

Gabino Diego empezó en el cine en 1983, con la película Las bicicletas son para el verano, dirigida por Jaime Chávarri y basada en la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez.

Esto significa que lleva más de 40 años de carrera en el cine, consolidándose como uno de los actores más reconocidos del cine español, con trabajos tanto en largometrajes como en teatro y o televisión, demostrando una grandísima versatilidad.

Se hizo especialmente popular en los años 80 y 90 con películas como ¡Ay, Carmela! (1990), donde trabajó junto a Carmen Maura y Andrés Pajares, y Los peores años de nuestra vida (1994), dirigida por Emilio Martínez Lázaro. También es especialmente recordado por Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), de Santiago Segura, donde hizo un papel cómico que le llevó a ser una de las caras más reconocibles de la ficción española.

Con una capacidad camaleónica tanto para la comedia como el drama, ha trabajado tanto en cine como en teatro, y posee una vena humorística que ha sabido explotar en monólogos y espectáculos en vivo. Además, ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo un Goya al Mejor Actor de Reparto por ¡Ay, Carmela!

Su vida personal tras las cámaras

Gabino Diego nació el 18 de septiembre de 1966 en Madrid. Tiene 58 años. En cuanto a su vida personal, pocas veces ha comentado los pormenores de su intimidad, por lo que se desconoce tiene pareja a día de hoy o no.

Anteriormente, mantuvo una relación con la actriz catalana Rosa Boladeras, con quien tuvo una hija llamada Sara, nacida en 1996. Siguiendo los pasos de sus padres, ella se ha dedicado también al mundo de la interpretación. Se formó en este mundo en el Col·legi del Teatre de Barcelona y el Estudio Juan Codina, además de recibir entrenamiento con Sandra Monclús y Fernando Piernas.

En teatro, ha participado en obras como El cine e Instruccions per enterrar un pare, y Gabino Diego ha mostrado su orgullo por ella en varias ocasiones. "Soy feliz porque ella es feliz con lo que hace. Es muy buena actriz", dijo a la revista Pronto. En televisión ha trabajado en proyectos como Com si fos ahir, Fácil, de Movistar Plus, y Alma, de Netflix.