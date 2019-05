Polémica por una foto de Maluma besando en la boca a su madre

Maluma se ha visto envuelto en una polémica en el Día de la Madre . El cantante felicito a su progenitora con una fotografía en la que aparecen besándose en los labios. Su publicación no ha gustado a sus fans, que han criticado su actitud.

En España el Día de la Madre se celebra el primer domingo de mayo, pero en otros países es el segundo. Por esta razón, las redes se han llenado de felicitaciones a las progenitoras.

Muchos artistas han dedicado palabras a sus madres, pero no todas las publicaciones han gustado. Esto es lo que ha pasado con la de Maluma, que ha generado polémica.

El cantante colombiano ha celebrado este día especial con una fotografía en la que aparece besando en los labios a su madre, Marlli Arias. A pesar de los miles de likes y comentarios, muchos de ellos son críticas.

La publicación no ha convencido a sus seguidores, a los que no les ha gustado su actitud cariñosa con su madre, ya que consideran que darse un beso en la boca es algo de parejas y no para hacerlo con familiares.

Asimismo, no es la primera vez que Maluma recibe críticas por este gesto, como cuando besó a su tía en la boca.