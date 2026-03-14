Rosalía lanza un comunicado por sus polémicas con Picasso y el feminismo: "Me he equivocado"
Rosalía pide perdón por sus polémicas palabras sobre Picasso y acalara su posición con el feminismo: "Es verdad que me he equivocado. Es importante no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento".
Rosalía ha compartido un vídeo en TikTok para aclarar lo que dijo sobre Picasso durante su conversación con Mariana Enriquez, donde defendió que no tiene problemas para separar al artista de su obra. "¿Quién soy yo para juzgar?", dijo. Ahora, ha querido matizar sus polémicas palabras.
"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso", empieza dicienco en el vídeo. "No estoy en paz con lo que dije de Picasso y todo el mundo me recomienda que no haga ningún vídeo, que no conteste, que no diga nada, pero yo personalmente no estoy en paz".
"Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato"
Así, la cantante asegura que dijo algo que "no tiene sentido". "Es verdad que me he equivocado. Gracias por decírmelo. Voy a intentar aprender más. Es importante no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte y esa falta de empatizar con esas mujeres y esos testimonios", añade.
Sobre el feminismo
Desde el lanzamiento de su disco LUX, Rosalía también recibió críticas por su falta de posicionamiento respecto al feminismo. Sobre ello se ha pronunciado ahora: "Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Quizás a veces peco de ser demasiado cuidadosa por ese respeto. Siento que me da miedo denominarme según qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello", dice en el vídeo.
"Para mí es obvia mi posición feminista"
Acto seguido, añade: "Yo creo que está claro que la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música, en la que quiero... es muy feminista, pero para mí es obvia mi posición feminista, pero a lo mejor para el resto no lo ha sido tanto".
Y zanja el vídeo con una última reflexión: "Hoy en día, si no te posicionas de una forma muy clara... el mundo es muy polarizado y parece que si no estás en un lado y lo dices muy claramente, entonces estás en el otro. Me sentía muy incómoda con todo lo que se estaba diciendo sobre esta conversación. Este vídeo no lo hago por los haters, no lo hago para ellos, lo hago para la gente que siempre está ahí, y os quiero dar las gracias por siempre estar ahí", concluye.
¿Qué dijo Rosalía sobre Picasso?
Rosalía y la escritora argentina Mariana Enriquez mantuvieron una profunda conversación sobre el arte en un encuentro organizado por Spotify. Durante un momento de la charla, la catalana defendió que es capaz de disfrutar de la obra de un artista a pesar de que, a nivel personal, haya tenido actitudes cuestionables. Y puso de ejemplo al pintor español Picasso.
"Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra", dijo Rosalía. Y añadió: "¿Hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona, ¿quién soy yo para juzgar?".
¿Y qué hizo Picasso? El artista es considerado "un gran cabrón", según apunta Vanity Fair. Françoise Gilot, pareja del pintor entre 1943 y 1953, habló de él para The Sidney Morning Herald: "Era muy cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo. [...] Picasso les mentía infinitamente a todas [sus mujeres] para mantenerlas orbitando a su alrededor de una manera perversa y posesiva. [...] Nunca quiso que su hijo llegara a nada; lo menospreciaba y lo convirtió en su chófer". Además, mantuvo una relación con Marie-Thérèse Walter (de 17 años) y utilizaba a sus parejas como modelos, algo a tener en cuenta en este debate.