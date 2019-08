Las polémicas imágenes del cadáver de Marilyn Monroe

La muerte de Marilyn Monroe siempre ha estado rodeada de misterio.

El 5 de agosto de 1962, su asistente fue el que llamó a las autoridades para contar que se había encontrado a la actriz de cine estadounidense, una de las más famosas del siglo XX, sin vida en su mansión de Los Ángeles.

Todo apuntaba a que el escenario había sido alterado. Monroe estaba desnuda, con moretones y con una posición no muy natural. Además, tampoco había agua para tomar las pastillas que provocaron su muerte. Así que, se especuló mucho sobre las causas de su muerte, y se llegó a decir que sus ayudantes colaboraron en el final de su vida.

El cuerpo de Marilyn se trasladó a una funeraria, donde el fotógrafo Leigh Wiener consiguió acceder tras chantajear a los trabajadores con botellas de whisky. Allí, hizo fotografías de la actriz, pero solamente salieron a la luz una parte, que envió a la revista Life, en la que se veía la etiqueta en el pie de Monroe.

Parece ser que el resto de imágenes, las del cuerpo desnudo y sin vida de Marilyn Monroe, Wiener las reveló en su estudio y las escondió en una caja de seguridad porque "no eran aptas para el consumo del público", tal y como explica su hijo, Devik Wiener, en el documental "Scandalous: The Death of Marilyn Monroe". Sin embargo, el fotógrafo murió en 1993 sin decir el paradero de las fotos y, hoy en día, todavía nadie las ha visto.