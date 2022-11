Los hermanos de Aaron Carter: quiénes son y cómo era su relación con ellos

A finales de los 90 todo parecía sonreír a la familia Carter. Nick triunfaba con una de las boyband más famosas de todos los tiempos, Backstreet Boys, y aprovechando este éxito mundial saltó a la fama el menor de sus hermanos, Aaron.

En 1997, con tan sólo 10 años, Aaron lanzaba su primer disco que incluía su éxito mundial Crush on you. Una época dorada que sido cubierta por las sombras hasta llegar a un fatídico desenlace: la muerte del artista a los 34 años el pasado 5 de noviembre.

Sin embargo, esta no es la única tragedia que ha sacudido a la familia Carter. Repasamos quienes son los cinco hijos que tuvieron Jane Elizabeth Spaulding y Robert Gene Carter y cómo es la relación entre ellos.

Nick Carter, el mayor de los hermanos

Sin duda, el más famoso de todos. A sus 42 años, Nick Carter es uno de los artistas más conocidos de la industria del pop gracias a Backstreet Boys, formación en la que se encuentra desde 1993.

En cuanto a su vida familiar, Nick y Aaron no tenían una buena relación de hermanos, más bien todo lo contrario. Aaron acusó tanto a Nick Carter como a su hermana gemela, Angel, de supuestos casos de violencia y abusos sexuales que perdió frente a los tribunales.

Como resultado de ello, un juez dictaminó una orden de alejamiento de Aaron hacia sus dos hermanos durante un año. Así lo explicó el propio Nick Carter en redes sociales: "Su comportamiento alarmante y su reciente confesión de tener pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a mi futuro bebé, no nos ha dado otra elección para tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia"

Esta decisión enfadó todavía más al pequeño de la familia, que volvió a arremeter contra sus hermanos en Twitter. Aaron se defendió en varios mensajes de Twitter reiterando que "nunca amenazó a nadie" y que lleva años sin ver a su hermano, ni tiene intención de que haya ningún tipo de reencuentro: "Estoy horrorizado por esto y no quiero volver a hablar con ellos".

Más tarde, Aaron publicó una foto de su hermano Nick con una amiga suya, asegurando que éste la había violado cuando tenía 18 años.

Más allá de las acusaciones de su hermano, en 2018 Nick Carter fue absuelto de una denuncia por violación por parte de la excantante del grupo Dream, Melissa Schuman. La mujer hacía referencia a unos hechos que habían ocurrido supuestamente 15 años atrás, cuando ella tenía 18 años y el cantante 22.

Sin embargo, un Tribunal de Los Ángeles desestimó el caso considerando que ya había prescrito al haber ocurrido hace más de 10 años. Por su parte, Nick Carter publicó un comunicado en el que aseguraba que ese encuentro sexual se llevó a cabo con el consentimiento de la cantante.

Leslie Carter, fallecida por sobredosis

Leslie Carter nació en 1986, un año antes que los gemelos Aaron y Angel. Se dio a conocer en un reality sobre su familia llamado La casa de los Carter y también intentó labrarse un camino en el mundo de la música.

En el año 2000 grabó su disco Like Wow!, y a pesar de que parte de él está incluido en la banda sonora de Shrek finalmente su discográfica decidió cancelar su publicación como sencillo.

En 2008 se casó con Mike Ashton y en 2011 dio a luz a su hija Alyssa. Un año después, en 2012, la joven fue encontrada sin vida en su apartamento de Nueva York. Según el informe forense, Leslie, que padecía problemas mentales, sufrió una sobredosis de medicamentos prescritos para la depresión que padecía. Se trataba de una mezcla entre olanzapina (Zyprexa) , ciclobenzaprina (un relajante muscular) y alprazolam (Xanax).

En 2019, Aaron hizo unas graves acusaciones contra Leslie, asegurando que había abusado sexualmente de él: "Mi hermana me violó desde que tenía 10 a 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos y fui abusado sexualmente no solo por ella sino también por mis dos primeros bailarines cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida".

Angel, la hermana melliza de Aaron

Al igual que Aaron Carter, Angel nació el 7 de diciembre de 1987. Los mellizos parecían tener una relación muy cercana. De hecho, en 2014, Aaron acompañó a su hermana al altar en su boda con Corey Conrad, con quien tuvo una hija llamada Harper en 2019.

Sin embargo, las cosas se enfriaron entre ambos desde entonces, especialmente cuando Angel firmó junto a Nick Carter la petición de una orden de alejamiento contra Aaron.

"Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. "Mi hermana ha mentido una y otra vez solo para arrebatarme el derecho que garantiza la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas) y lo ha hecho en nombre de mi hermano para evitar que siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres", lamentó el menor de los hermanos en redes sociales.

Bobbie Jean Carter

Nacida en 1982, estuvo alejada de los focos hasta que su familia grabó el reality La casa de los Carter. En 2002, Bobbie Jean tuvo problemas con la justicia, ya que la acusaron de atacar a dos mujeres que, según ella, habían atacado a su hermana Angel durante la noche de Halloween.

Según reveló el oficial que la detuvo a Radar Online, Bobbie le aseguró que esto es lo que ocurría si se metían con su familia, asegurando que se trataba de una familia muy unida.

Aaron Carter, esquizofrenia, bipolaridad y otros problemas mentales

La vida de Aaron Carter es la que muchos han descrito como la de un juguete roto. A pesar de que alcanzó la fama a una edad muy temprana similar a la de su hermano Nick, Aaron no pudo gestionar de la misma forma tanto el éxito como el lado más oscuro de la industria.

Fue el propio artista el que reveló a través de un episodio de The Doctors que estaba luchando contra varias enfermedades mentales, en concreto desorden de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maniaca.

En el programa se podía ver al cantante sosteniendo una bolsa de plástico lleno de seis tipos distintos de medicamentos prescritos. "Hola, no tengo nada que esconder. Esta es mi realidad", expresó Carter en el clip junto a los múltiples botes de pastillas.

Además, Aaron tuvo varios enfrentamientos con la justicia, como cuando en 2008 fue arrestado por conducir con exceso de velocidad; o en 2017, cuando fue detenido por posesión y consumo de drogas.

En septiembre de 2022 comenzó a acudir a una clínica de desintoxicación para recuperar la custodia de su hijo Prince, que tuvo con su pareja Melanie Martín, de la que se separó a la semana de nacer el niño y con la que volvió a retomar la relación. Ahora ella se encuentra devastada tras su muerte.