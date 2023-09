La primera y enigmática reacción de Gerard Piqué a la actuación de Shakira en los MTV VMAs

Shakira se ha coronado este 2023 rompiendo todos los récords posibles.

Para cerrar un año tan apoteósico, la cantante recibía el Premio MTV Vanguard, un reconocimiento a toda su carrera que ha celebrado con una legendaria actuación en el Prudencial Centender de Newark (Nueva Jersey). En poco más de 10 minutos ha repasado los éxitos más memorables de su trayectoria -Hips Don't Lie, Ojos Así o Whenever, Wherever- además de sus más recientes estrenos, como TQG -Mejor Colaboración del Año junto a Karol G- o la aclamadísima sesión 53 on Bizarrap.

Las reacciones en el patio de butacas fueron numeroísimas. Taylor Swift (totalmente desatada) no cabía en su asombro, los Maneskin movían las caderas... Y en redes sociales se ha vivido todo un acontecimiento. Los fans de la colombiana han aplaudido el poder latino de la artista, que demuestra con este show que la música en español es global.

Con tanta expectación alrededor, cabría esperar que Gerard Piqué permaneciese al margen, pero no. El exfutbolista ha utilizado su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para dejar un mensaje un tanto confuso. El catalán ha escrito a las 12 del mediodía de este miércoles dos letras: "gg".

Son muchos los que se han aventurado a descifrar qué significan estas dos letras, que podrían ser una abreviatura de "good game" (bien jugado).

¿Estaba Gerard echándose una partida de videojuegos esta mañana?, ¿o quiere decirle a Shakira que le ha gustado su actuación en los MTV VMAs y quiere firmar la paz con ella?

