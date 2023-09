MTV VMAS 2023: revive todas las actuaciones de la noche

Los Premios MTV VMAs 2023 han dejado grandísimos momentos para la historia de la música.

Shakira -que era la artista homenajeada del año- ha sido la gran protagonista con el show más preparado, un mashup de canciones con el que coronó su Video Vanguard.

Taylor Swift, que no actuó, fue la gran ganadora de la noche, con el mayor número de premios y en las categorías más importantes, como Video del Año, Canción del Año, Mejor Dirección y Mejor Pop para Anti-hero. Además, ha hecho historia al convertirse en la primera artista que gana cuatro veces el premio Vídeo del Año en los MTV VMAs.

La lengendaria actuación de Shakira

La colombiana interpretó en un medley de diez minutos She Wolf, Te felitico, TQG, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie, Objection y BZRP #53.

Se llevó a casa el MTV Video Vanguard por sus 30 años de trayectoriay TQG fue la Mejor Colaboración Latina, premio que comparte con Karol G.

Olivia Rodrigo interpreta 'vampire' y 'Take Him Back'

Olivia Rodrigo, que acaba de estrenar su disco GUTS, se llevó el Premio a Mejor Edición por el tema vampire, junto a Sofia Kerpan & David Checel.

El mundo latino de Karol G

La artista, que se llevó el Premio a Mejor Colaboración Latina -el primero de su carrera- por TQG junto a Shakira, cantó Oki Doki en un despliegue de poder latino sobrenatural.

Anitta canta 'Funk Rave'

La artista se llevó a casa el MTV VMAs a Mejor Video Latino por Funk Rave.

Los corridos mexicanos de Peso Pluma

No se llevó el Premio a Mejor Video Latino pero sí puede presumir de ser la única representación mexicana de la gala.

Doja Cat

Doja Cat cantó Attention, Paint the Town Red y Demons, que pertenecen a su nuevo álbum Scarlet.

Nicki Minaj

Nicki Minaj cantó varias canciones inéditas de su siguiente álbum de estudio, Pink Friday 2. Se llevó a casa el MTV VMAs a Mejor Video de Hip Hop por Super Freaky Girl.

También se unió al Tributo por los 50 años de hip-hop junto a Lil Wayne y LL Cool J.

Cardi B y Megan The Stallion

Demi Lovato canta 'Heart Attack (rock version)'

Además de Heart Attack,Demi Lovato también cantó Sorry Not Sorry y Cool for the Summer en su modo más rockero.

Stray Kids cantan por primera vez en los MTV VMAs

Fueron los ganadores del Premio MTV VMas al Mejor Grupo Kpop.

El glam rock de Maneskin

Reventaron el escenario y se llevaron el premio a Mejor Video Rock por The Loleniest.

Fall Out Boy

Cantaron We Didn't Start the Fire.

Diddy

Se llevó el Premio MTV VMas a Icono Global y se subió al escenario antes de recibirlo.

Metro Boomin y Future

El dúo interpretó 'Superhero (Heroes & Villains).

Kelsea Ballerini