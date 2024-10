Primeras palabras de Elisa Mouliaá tras la denuncia por abuso sexual a Íñigo Errejón: "No está bien de la cabeza"

El revuelo político y el escándalo por las denuncias a Íñigo Errejón, el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha hecho que la actriz Elisa Mouliaá se pronuncie por primera vez ante las cámaras sobre lo ocurrido.

Ella fue la primera en denuncia ante la Policía unos hechos ocurridos en una fiesta en 2019 que se investigan como presuntos delitos de acoso y abuso sexual.

"La actitud conmigo la repetía siempre"

"Estoy sin haber dormido prácticamente nada", decía este martes ante la cámara y el micrófono de la agenda Gtres. "Ha sido un fin de semana bastante fuerte, todo me pilló de sopetón. La gente se piensa que lo he sacado de la nada", se defendía, en un discurso algo improvisado, pero en el que aclara por qué decidió denunciar tras conocer su dimisión: "Vi que había dimitido y las denuncias anónimas, y cuando dijeron que era una artimaña de la derecha para tirar el partido político empecé a revivir la historia".

La actriz, de 35 años, ha revelado qué fue lo que le impulsó a dar su testimonio. "Pensé 'este tío es un acosador'. No sabía que se iba a montar tanto revuelo".

"Creo que es una persona que no está bien de la cabeza. No actúa como un tío normal de una noche. Tú en la primera hora que conoces a una persona no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar. No quiero ir de víctima, porque no me afectó y no quiero que me afecte. Estaba ilusionada con él porque le admiro y admiro su discurso político", añade sobre las circunstancias que rodean su relación.

"He considerado que lo más importante son las mujeres. Las mujeres que están relatando eso tienen razón. No lo he hablado con nadie más que con mi gente. No le dejé de seguir en redes por ser quien era, le silencié. Me están llegando relatos de chicas, la actitud conmigo la repetía siempre, era un patrón", asegura.