"No te puedo defender más", las fotos de Dua Lipa en bikini que han enfadado a sus fans

Dua Lipa está en el centro de la polémica. Unas excéntricas vacaciones en México con su pareja y amigas está despertando el enfado de sus más de 60 millones de seguidores en las redes sociales por no estar respetando el mensaje de concienciación contra el coronavirus que predica.

Dua Lipa vuelve a ser noticia y no precisamente por seguir sumando éxitos a su carrera musical. La cantante se encuentra actualmente de vacaciones con su pareja sentimental, Anwar Hadid y con amigos en México. Unas vacaciones que muchos de sus fans no están viendo con buenos ojos.

Y es que, para muchos de sus seguidores, que la cantante haya decidido tomarse unas vacaciones en el destino paradisiaco en medio de una pandemia mundial - con miles de medidas de restricción por todo el mundo – ha sido una idea poco acertada.

"Wow, no sabía que la pandemia ya había terminado"; "Incita a seguir las recomendaciones del covid constantemente pero luego no deja de irse de viaje por todo el mundo"; "te amo pero, ¿no hay una pandemia?", "Deja de viajar chica, no te puedo defender más". Como estos, cientos han sido los comentarios que la canadiense ha ido recibiendo en sus publicaciones de Instagram.

Videos de fiesta, noches de cócteles, tardes tomando el sol en la playa, Dua Lipa se lo está pasando en grande junto con sus amigos. Y parece ser que lo está haciendo sin tener muy en cuenta las medidas de seguridad contra el coronavirus.

Algo que no es la primera vez que ocurre dentro del mundo de las celebrities. Las famosas vacaciones de Kim Kardashian y su familia para "evadirse del Covid", la fiesta de cumpleaños de Kendall Jenner con más de 100 invitados, las vacaciones de Ester Expósito… Muchos han sido los famosos que han sido criticados por su poco respeto hacia la pandemia.

Desde fiestas ilegales hasta vacaciones en destinos paradisíacos, muchos famosos han decidido ignorar la pandemia del coronavirus y seguir viviendo su vida sin preocupaciones. Algo que ha acabado repercutiendo en sus vidas tanto física como socialmente.