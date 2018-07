El 'por qué no te callas' de Adam Levine a Shakira

La participación de Shakira en The Voice sustituyendo a Christina Aguilera está dando mucho que hablar. Tras dejar a Piqué y a su hijo Milan para reincorporarse al talent show, la coach sigue sufriendo por las supuestas polémicas con sus compañeros.

Todo empezó cuando el equipo de coaches, formado por la cantante, Usher (que sustituye a Cee-Lo Green), Adam Levine y Blake Shelton, se quejaba del acento de Shakira. Especialmente Shelton, que dijo tener dificultades para entender a la cantante. La colombiana ha recibido críticas por su participación en el programa porque muchos no entienden que esté en televisión si no habla bien el idioma.

Hace poco se hizo pública la nómina de la cantante en el programa, que al parecer cobra el doble que el líder de Maroon 5 y recién estrenado actor Adam Levine. El vocalista afirmó que no le importaba que la artista cobrara más que él, ya que en sus palabras era lógico porque se trata de una superestrella internacional.

La guinda del pastel llegaba esta semana cuando Levine, en pleno programa dijo a Shakira (y en español) 'Cállate'. Al parecer, durante la selección de los aspirantes que cada uno de los coaches tendrán que defender en el programa, la cantante dejó escapar a una participante latina, Karina Iglesias. Adam y Blake Shelton la eligieron en el último momento, y mientras el cantante de Maroon 5 convencía a la participante para que se uniera a su equipo Shakira siguió hablando y lamentándose consigo misma por no haber dado la vuelta a su sillón.

"¿Qué me pasa? ¿Por qué no he pulsado el botón?", repetía la reciente mamá, que hizo estallar a Levine que le pidió que se callara. El incidente quedó ahí, y acto seguido el vocalista se levantó y pidió disculpas a Shakira con un abrazo.