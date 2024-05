Sebastián Yatra reconoce que metió la pata al asegurar que sería infiel en una relación de más de un año

Te interesa Jennifer López actúa ante un auditorio casi vacío y cancela varios conciertos

Sebastián Yatra patinó. No lo decimos nosotros, lo dice él mismo, que asegura que se equivocó en las declaraciones que hizo sobre la infidelidad en el podcast A solas de Vicky Martín Berrocal.

El cantante colombiano, protagonista del último reto Men's Health, lo cuenta en una entrevista con esta publicación en la que reconoce que no lo pasó bien con la repercusión de sus declaraciones. El intérprete de Vagabundo insiste en que es una persona sensible y que no llevó bien esos momentos en que "ves que un montón de gente te ataca por todos lados, y tampoco tienes mucho para defenderte".

"Soy una persona que habla mucho. Soy muy abierto con mis pensamientos y, en ese caso, creo que me expresé un poco mal. De pronto, no tanto el mensaje que dije, pero la forma de decirlo no fue la mejor", apunta el cantante, que hizo la entrevista en febrero, cuando todavía no había retomado su relación con Aitana.

No acertó, pero tampoco le preocupa demasiado: "Aunque te digo que arranqué con esto de la atención, la vida me ha llevado mucho más allá, gracias a Dios. A poder ir desarrollando ese amor propio, a estar enfocado en otras cosas que para mí son más importantes que lo que dice o piensa la gente. Entonces, a esas cosas realmente ya no les presto tanta atención", añade el intérprete, que retomó su relación con la catalana el pasado marzo como ella misma confirmó en El Hormiguero al decir que "es muy difícil fingir".

Qué dijo Sebastián Yatra sobre las infidelidades

Sebastián Yatra charló con Vicky Martín Berrocal el pasado febrero en su podcastA solas. La presentadora y diseñadora quiso saber su opinión sobre las infidelidades y Yatra no dudó en hablar de su experiencia personal.

"Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", dijo el cantante, que fue más allá y se planteó la posibilidad de tener una relación abierta.

Aunque no se ha confirmado que sea así la que mantiene con Aitana, el cantante apuntó entonces que era una buena opción dada su situación: "En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados".