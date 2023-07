Qué es el hipnoparto, la técnica que quería utilizar Cristina Pedroche para dar a luz a su hija Laia

Cristina Pedroche ya ha dado a luz a su primera hija Laia. La humorista y Daviz Muñoz son padres después de que ella se pusiera de parto a última hora del jueves y naciera la pequeña durante la madrugada del viernes en un hospital madrileño.

Ellos mismos han compartido un post en Instagram en el que han dado la feliz noticia y de paso han adelantado el nombre de su bebé. También se ha hablado mucho de que han decidido que su hija lleve primero el apellido de su madre y no de su padre: Laia Pedroche Muñoz.

Qué es el hipnoparto

Tanto Pedroche como el cocinero llevaban semanas preparados para esta gran día. La presentadora llevaba nueve meses formándose, tanto física como mentalmente, para el momento del parto. En sus redes sociales ha compartido numerosas lecturas y conocimientos que ha adquirido sobre el "hipnoparto", una técnica poco conocida que contempla el control de la madre de su propio cuerpo.

Según ella misma contó, consiste "en tener toda la información, controlar tu respiración para poder tomar tú las decisiones e intentar llegar como al planeta parto que le llaman, el planeta en el que tú estás concentrada solo para que nazca tu bebé (es decir, hacer mucha meditación)".

El portal Natalben recalca que la clave principal es intentar dejar el miedo al parto de lado para relajarse. El miedo activa el sistema simpático y desencadena un mecanismo que alerta que provoca que la sangre se distribuya a los órganos esenciales, entre los cuales no se encuentra el útero.

La importancia de la relajación en el hipnoparto

Al disminuir la sangre, disminuye el oxígeno. Hay varios estudios que señalan que a menor aporte de oxígeno, las contracciones uterinas son menos eficaces y deriva en que el parto sea más doloroso y se alargue.

El hipnoparto defiende que si las mujeres son capaces de eliminar el miedo y el estrés durante el parto serán capaces de reducir la sensación de dolor y que el útero trabaje de la forma más eficiente posible.

Al basarse en un método natural, la forma de relajarse no viene de químicos ni medicamentos, sino en la propia psicología. La clave es entender el parto como una experiencia humana natural para llevar a la madre a un estado de relajación profunda que elimine totalmente las ideas de miedo sobre el parto.

Las técnicas del hipnoparto

Se trata de una compleja técnica y requiere de una gran preparación, especialmente durante el tercer trimestre del embarazo. Tanto el padre como la madre deben conocer lo necesario para ponerlo en práctica.

Algunas de las técnicas que se trabajan en el hipnoparto son:

Relajación profunda o autohipnosis: más allá de lo que pueda parecer, no se trata de hipnotizar a la madre, sino conseguir que ella misma sea capaz de alcanzar el estado de relajación absoluta.

más allá de lo que pueda parecer, no se trata de hipnotizar a la madre, sino conseguir que ella misma sea capaz de alcanzar el estado de relajación absoluta. Visualización de imágenes positivas : eliminar las connotaciones negativas que se tienen sobre el parto.

: eliminar las connotaciones negativas que se tienen sobre el parto. Respiración y concentración: aprender a controlar la respiración y concentrarse para desactivar la sensación de miedo.

Cristina Pedroche ha querido elegir una técnica cada vez más popular y que más mujeres están escogiendo porque dicen que no quieren someterse a partos dolorosos. Sin embargo, no sabemos si finalmente ha podido hacerlo o no.