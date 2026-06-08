¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el sexto concierto en Madrid?
La Casita acoge cada concierto de Bad Bunny a rostros famosos que aparecen en las pantallas del estadio. Y en su concierto del domingo 7 de junio han sido actores e influencers quienes se han llevado el protagonismo desde este escenario.
La Casita del concierto de Bad Bunny en Madrid el domingo 7 de junio generó gritos por todo el estadio Metropolitano.
Este segundo escenario del show crea expectación en cada espectáculo del artista, y los famosos del DeBÍ TiRAR MáS Fotos World Tour se dejan ver ante las cámaras en su mayoría desde este stage B.
Aunque en el concierto del 7 de junio vieron a Bad Bunny la princesa Leonor y la infanta Sofía desde la grada, al igual que el streamer IlloJuan y la cantante Lola Índigo, desde La Casita hubo actores e influencers que lo dieron todo durante el show.
En concreto, aparecieron en las pantallas en primer plano los actores Paco León, Carmen Machi, Canco Rodríguez, Álex Bejar y David Castillo. También estuvo presente la creadora de contenido Laura Escanes.
Los famosos en La Casita durante los cuatro primeros conciertos en Madrid
En los cuatro anteriores conciertos en el Metropolitano, La Casita recibió a muchos otros famosos cada día:
Sábado, 30 de mayo
- Ester Expósito
- Ana de Armas
- María León
- Clara Galle
- Dani Ceballos
- Álvaro Carreras
- Sergio Camello
- Isi Palazón
- Mvrk
- Chiara Ferragni
Domingo, 31 de mayo
- Javier Ambrossi y Javier Calvo
- Judeline
- Koke
- Héctor Bellerín
- Hiba Abouk
- Álex de Lucas
Martes, 2 de junio
- Noah Schnapp
- Marcelo
- Achraf Hakimi
- Lola Lolita
- Sofía Surferss
Miércoles, 3 de junio
- Penélope Cruz y Mónica Cruz
- Goya Toledo
- Luis Tosar y Luisa Mayol
- Óscar Janeada y su novia
- Saiko
- Trueno
- Gala González
Sábado, 4 de junio
- Ansu Fati
- Illaix Moriba
- Sara Cisneros
- Laura Rouder
- Stefanía Roitman