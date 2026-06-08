¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el sexto concierto en Madrid?

Bad Bunny actuando sobre La Casita durante la actuación de medio tiempo de la Super Bowl | Getty

La Casita acoge cada concierto de Bad Bunny a rostros famosos que aparecen en las pantallas del estadio. Y en su concierto del domingo 7 de junio han sido actores e influencers quienes se han llevado el protagonismo desde este escenario.

La Casita del concierto de Bad Bunny en Madrid el domingo 7 de junio generó gritos por todo el estadio Metropolitano.

Este segundo escenario del show crea expectación en cada espectáculo del artista, y los famosos del DeBÍ TiRAR MáS Fotos World Tour se dejan ver ante las cámaras en su mayoría desde este stage B.

Aunque en el concierto del 7 de junio vieron a Bad Bunny la princesa Leonor y la infanta Sofía desde la grada, al igual que el streamer IlloJuan y la cantante Lola Índigo, desde La Casita hubo actores e influencers que lo dieron todo durante el show.

En concreto, aparecieron en las pantallas en primer plano los actores Paco León, Carmen Machi, Canco Rodríguez, Álex Bejar y David Castillo. También estuvo presente la creadora de contenido Laura Escanes.

Los famosos en La Casita durante los cuatro primeros conciertos en Madrid

En los cuatro anteriores conciertos en el Metropolitano, La Casita recibió a muchos otros famosos cada día:

Sábado, 30 de mayo

Ester Expósito

Ana de Armas

María León

Clara Galle

Dani Ceballos

Álvaro Carreras

Sergio Camello

Isi Palazón

Mvrk

Chiara Ferragni

Ester Expósito en el concierto de Bad Bunny en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Domingo, 31 de mayo

Javier Ambrossi y Javier Calvo

Judeline

Koke

Héctor Bellerín

Hiba Abouk

Álex de Lucas

Martes, 2 de junio

Noah Schnapp

Marcelo

Achraf Hakimi

Lola Lolita

Sofía Surferss

Miércoles, 3 de junio

Penélope Cruz y Mónica Cruz

Goya Toledo

Luis Tosar y Luisa Mayol

Óscar Janeada y su novia

Saiko

Trueno

Gala González

Sábado, 4 de junio