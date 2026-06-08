¿Cómo elige Bad Bunny a los artistas invitados para sus conciertos en Madrid?

Bad Bunny se ha instalado en Madrid para dar diez conciertos a lo largo de casi tres semanas, y en la mayoría de ellos el puertorriqueño ha subido al escenario a artistas invitados.

Es en La Casita donde el artista da la bienvenida a cantantes con los que interpreta alguna colaboración en común, pero luego incluso cogen el protagonismo en algunos de sus casos para interpretar un set de sus propios temas.

Muchos eran los rumores de la aparición de Quevedo en alguno de sus conciertos, ya que comparten escena urbana y desde hace tiempo se especula sobre una posible colaboración juntos. Sin embargo, hasta el concierto de Bad Bunny del 7 de junio en el estadio Metropolitano el artista se ha decantado por llevar a artistas latinoamericanos en Madrid.

Además, hay conciertos en los que el puertorriqueño no ha invitado a ningún cantante, mientras que en otros ha llevado hasta a dos. Por tanto, ¿qué criterio sigue Bad Bunny a la hora de elegir a los artistas a los que invita en sus conciertos?

De conexión musical a coincidencia geográfica

Aunque el boricua no ha explicado en qué se basa para darle una sorpresa a sus fans con un artista sobre La Casita, se intuye que debe existir cierta conexión musical con él. Suele invitar a artistas con los que tiene canciones o comparten género musical. También puede ser por amistad. Así en Madrid han aparecido artistas como Myke Towers, Young Miko, Luar La L y Eladio Carrión.

En alguna ocasión también puede ser por coincidencia geográfica. De hecho, este es el caso de De La Ghetto, que actuó en el festival I Love Reggaeton de Madrid, y al día siguiente apareció en el concierto de Bad Bunny. Por ello puede que en algunos shows no vaya ningún artista o aparezca más de uno.

Acorde con su mensaje en DeBÍ TiRAR MáS Fotos World Tour, la mayoría de los artistas que ha llevado en España (a excepción de Bad Gyal en Barcelona), el artista busca representar la cultura latina con sus invitados. Concretamente, está dando mucho peso a puertorriqueños.

De esta forma los fans de Bad Bunny pueden llegar a intuir quién puede ser el artista invitado, pero al no haber confirmación antes de cualquier aparición se mantiene el efecto sorpresa en cada show.