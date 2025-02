Qué significa el baile de Serena Williams en la Super Bowl que ha desatado la polémica

La pederastia, la adicción al juego... No han sido pocos los ataques que Kendrick Lamar ha lanzado a Drake en su show de la Super Bowl LIX, que giró alrededor del tema Not Like Us, su diss-track contra el rapero. Un show en el que el rap fue el protagonista, con fusiones de jazz, funk y soul.

Una de las grandes sorpresas de la noche llegó cuando Serena Williams se subió al escenario con Kendrick Lamar durante la interpretación de Not Like Us. Vestida con una minifalda plisada y chaqueta azul, Williams bailó al ritmo de la música y movió los pies con unos pasos de baile que han generado algo de polémica en redes. El paso, llamado Crip Walk, representa a los Crips, una violenta pandilla de Compton (California) a la que pertenece Kendrick Lamar.

Aunque el movimiento ha despertado algo de controversia, no es ninguna novedad en las celebraciones de la extenista, que lo ha replicado en multitud de ocasiones para celebrar su victoria en el partido.

Además, la participación de Williams en esta actuación tiene un trasfondo significativo. Fue entre 2011 y 2015 cuando se rumoreó que podría haber tenido una relación con Drake, que la ha mencionado en varias canciones. De esta manera, su presencia en una canción que critica a Drake puede interpretarse como una declaración sutil sobre su postura en la disputa entre los dos artistas.